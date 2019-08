Toch naar school met hoofddoek: leerlinge De Ring in Leuven krijgt gelijk van rechter Kim Aerts

28 augustus 2019

09u14 0 Leuven Een 17-jarige leerlinge van middelbare school De Ring langs de Tiensevest in Leuven mag van de rechter op 2 september dan toch met een hoofddoek aan naar school. Maar dat geldt niet voor de andere leerlingen. Voor hen blijft het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens wel van kracht. Dat werd in 2013 ingevoerd.

De minderjarige scholier en haar ouders stelden de scholengroep op 22 maart vorig jaar in gebreke. Volgens hen was er sprake van discriminatie en schond de school de godsdienstvrijheid door het hoofddoekenverbod. Omdat bemiddeling niets opleverde, kwam het vier maanden later tot een dagvaarding voor de burgerlijke rechtbank.

"De rechter oordeelde dat er geen specifieke omstandigheden zijn die het hoofddoekenverbod op de Leuvense school verrechtvaardigen. In de motivering volgde de rechter de eerdere uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren en van de Raad van State", zegt Evelyne Maes, advocate van het meisje en haar ouders. Het vonnis van de burgerlijke rechtbank in Leuven is onmiddellijk uitvoerbaar waardoor het meisje maandag de schoolpoort mag binnenstappen mét hoofddoek.

Geïsoleerd karakter

Volgens de rechter hebben de probleemgevallen die door het GO! aangekaart werden, vooralsnog 'een geïsoleerd en plaatselijk karakter.' Er zou niet aangetoond worden dat die problemen onvoldoende kunnen worden opgevangen door middel van lokale maatregelen. Het door het GO! vermelde algemene verbod kan volgens het vonnis niet gezien worden als "noodzakelijk in een democratische samenleving."

GO! wenst de rechterlijke uitspraak eerst grondig te analyseren alvorens over eventuele verdere gerechtelijke stappen te beslissen. "Het algemeen verbod voor onze andere leerlingen in Vlaanderen blijft voorlopig wel van kracht", zegt GO!-woordvoerder Nathalie Jennes. "Ook in het GO! Atheneum Leuven blijft het schoolreglement ongewijzigd."

Voorlopig lijkt het GO! haar standpunt nog niet meteen te zullen wijzigen. "We kijken daarvoor onder meer naar de nog lopende beroepsprocedure en naar een algemene uitspraak van het Grondwettelijk Hof over hoe met levensbeschouwelijke kentekens op school om te gaan."

Lorin Parys (N-VA), fractieleider van oppositiepartij N-VA in de Leuvense gemeenteraad, wil een decretale regeling voor het officieel onderwijs dat het dragen van levensbeschouwelijke kentekens verbiedt. Parys is van oordeel dat de neutraliteit van het officieel onderwijs gevrijwaard dient te worden en betreurt daarom het Leuvense vonnis. "Momenteel wordt deze materie in het Gemeenschapsonderwijs geregeld door een schoolreglement en een omzendbrief naar scholen, waardoor elke leerling zijn schoolreglement apart kan aanvechten. Om de neutraliteit effectief te garanderen is het nodig dat dit verbod decretaal verankerd wordt."