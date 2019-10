Tip voor de herfstvakantie: stad Leuven organiseert Speelfabriek Bart Mertens

26 oktober 2019

12u30 2 Leuven Tijdens de herfstvakantie organiseert de Jeugddienst van Leuven een speelfabriek. In en rond de lokalen van de Scouts Vlierbeek in Kessel-Lo ligt er allerhande speel-, knutsel-, STEM- en bouwmateriaal klaar. “Op deze creatieve plek kunnen kinderen van 3 tot 15 jaar spelenderwijs hun talenten ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

De stad Leuven lanceert een nieuwe activiteit: de Speelfabriek. Dat initiatief moet een antwoord bieden op de wensen die de Leuvense kinderen zelf mochten verwoorden. De 11-jarige Hazel omschreef het als volgt: “Ik droom van een zaal waar allemaal leuke dingen zijn. Waar iedereen in en uit mag. Een plekje waar het fantastisch is om te zijn. En het moet helemaal gratis zijn!”

De Jeugddienst ging aan de slag met de dromen en wensen van de kinderen en werkte een leuk aanbod uit op een plek waar het fantastisch is om te zijn net zoals Hazel liet optekenen. “Speelfabriek is een nieuw concept dat een antwoord biedt op de nood aan ruimte voor kinderen om op een veilige plek te kunnen spelen, leren en ontdekken. De bedoeling is dat elk kind kan aansluiten en zijn of haar talenten kan ontdekken en interesses verder ontplooien in en rond de lokalen van Scouts Vlierbeek in Kessel-Lo”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

Praktisch info

Speelfabriek loopt van woensdag 30 oktober tot vrijdag 1 november, telkens van 13 tot 19 uur. De scoutslokalen van Vlierbeek bevinden zich in de Sneppenstraat 13 in Kessel-Lo. Kinderen van 3 tot 15 kunnen vrij deelnemen aan een open spelaanbod zoals bijvoorbeeld schilderen op plexiglas of bouwen met bamboe. Er staan ook enkele creatieve workshops op het programma zoals bijvoorbeeld een Lego-robot bouwen en programmeren. Ook poppenkleertjes naaien, stop-motionfilmpjes maken of meeschrijven aan het KabaaLmagazine behoort tot de mogelijkheden. Inschrijven kan via www.leuven.be/speelfabriek. Alle activiteiten en workshops zijn gratis.