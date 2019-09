Gesponsorde inhoud Tim Torfs: hét dieet waar iedereen over spreekt! Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Tim Torfs De hele dag rennen we van hot naar her om onderweg een snelle en vaak vet- of koolhydraatrijke snack in onze mond te proppen. Dat de kilo’s dan niet uitblijven, is geen geheim. Dankzij Instituut Tim Torfs kan je in negen weken je gewenste gewicht bereiken en dat zonder shakes of vervangmaaltijden. Kom maar op met je voedingsplan, Tim!

Na de festivals, de vele gezellige BBQ’s en de snoepreisjes die de zomer met zich meebrengt, hoeft het niet te verwonderen dat je naast een pak herinneringen ook heel wat kilo’s rijker bent dan enkele weken geleden. Je wil komaf maken met je extra gewicht, maar tijdsgebrek en inzicht ontbreken waardoor je je doel niet lijkt te halen. Gelukkig staat er een professional als Tim Torfs voor je klaar die je graag bijstaat in je strijd tegen de kilo’s. Evi en Jimmy vertellen hoe gemakkelijk het eenvoudige dieet in hun leven paste.

Evi: “Ik kreeg een nieuw leven”

“Toen we met het gezin naar onze vakantiefoto’s keken en mijn zoontje opmerkte dat hij mij toch wel dik vond, gingen mijn ogen open. Het was tijd om in actie te komen en aan mezelf te werken. Toen Tim Torfs me vertelde dat ik echte voeding mocht eten in plaats van repen of shakes, voelde ik me opgelucht. Hij leerde me te genieten van mijn eten en nieuwe smaken te ontdekken. Week na week voelde ik me fitter worden, zowel in mijn hoofd als in mijn lichaam. De recepten van de Tim Torfs Foodboxen werden ook door mijn gezinsleden op applaus onthaald. Vandaag, 20 kilo lichter, voel ik me opnieuw aantrekkelijk en fit, en mijn zoon? Die is zo fier als een gieter op zijn mama!”

Jimmy: “Ik voel me vitaler dan ooit”

“Door te hard te werken en te ongezond te leven ging ik op minder dan drie jaar tijd van 72 naar 88 kilo. Toen ik vrienden en kennissen sprak die jaren na hun ervaring met Tim Torfs nog steeds op hun streefgewicht zitten, besloot ik de stap te wagen. Tim leerde me gezonder en evenwichtiger te eten door een betere omgang met koolhydraten als brood, pasta en aardappelen. Af en toe zondig ik nog, en dat moet ook kunnen anders hou je het niet vol. Ik heb meer energie, slaap beter en ben geconcentreerder en minder opgejaagd dan vroeger.”

Positieve gedachten

Volgens Tim Torfs heb je vijf zaken nodig om je ideale gewicht te bereiken: een strak voedingsplan dat duidelijk aangeeft wat wel en niet mag, haalbare recepten voor gemakkelijk te bereiden dagelijkse kost, een boodschappenlijst, wekelijkse controle door een professionele coach en last but not least positieve gedachten. Slank in 9 weken met Tim Torfs is uitgegroeid tot een succesvol en betrouwbaar concept in België, Luxemburg en Nederland, met meer dan 15.000 tevreden klanten in België en meer dan 85.000 klanten in Nederland.

Er is ook een Tim Torfs Instituut in uw buurt! O.a. in Leuven: Grauwmeer 1, 0474/850.153 - Diest: Edward Robeynslaan 109 B, 0474/01.83.40 - Tremelo: Kruisstraat 187, 0474/850.153 - Vilvoorde: Luchthavenlaan 27, 0474/850.153 - Zoutleeuw: Neerlandensestraat 1, 0495/940.508.

Meer locaties via www.timtorfs.be, shop.timtorfs.be.