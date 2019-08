Tijdelijke invulling voor Scheutsite Kessel-Lo: “Extra ruimte voor middenveld en verenigingsleven” Bart Mertens

30 augustus 2019

18u30 1 Leuven De stad Leuven kocht onlangs de site van Scheut aan in Kessel-Lo. Het gaat concreet om een park van ruim twintig voetbalvelden groot met twee missiegebouwen. “De stad wil op dit prachtige domein ruimte creëren voor het middenveld en verenigingsleven. Eén van beide gebouwen, het Missiehuis van Scheut, staat sinds deze zomer leeg. Vanaf 17 september gaan we op zoek naar een tijdelijke invulling van de vele ruimtes in het gebouw”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Meer ruimte voor het verenigingsleven. Die noodkreet weerklinkt al langer in Leuven en de aankoop van de site van Scheut in Kessel-Lo kan een antwoord bieden op de problematiek. Dat bevestigt ook schepen Lies Corneillie (Groen): “Heel wat Leuvense verenigingen en organisaties zijn inderdaad op zoek naar ruimte. Als stad willen we hen daarin optimaal ondersteunen, want dankzij hen is Leuven een bruisende en warme stad.”

Informatiemoment

Het Missiehuis van Scheut zal als eerste gebouw op het domein een nieuwe invulling krijgen, want dat gebouw is nog in goede staat. De invulling is in de eerste plaats tijdelijk. De stad bekijkt de komende maanden samen met geïnteresseerde buurtbewoners, Leuvense organisaties en verenigingen hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van het gebouw. Op dinsdagavond 17 september organiseert de stad een informatiemoment. Blijft de vraag: wie is welkom op de site van Scheut? “Alle Leuvense verenigingen en organisaties met een maatschappelijk, sociaal, socio-cultureel of artistiek karakter. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om de mogelijkheden van het gebouw en het vervolgtraject te ontdekken. Ook buurtbewoners krijgen de kans om op de hoogte te blijven van de evoluties en hun stem daarin te laten horen”, klinkt het bij de stad Leuven.

Schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a) ziet alvast een mooie toekomst voor de site in Kessel-Lo. “De Scheutsite biedt een enorme waaier aan mogelijkheden. Vele Leuvenaars kunnen hier tegelijkertijd terecht. Ik hoop dat ze hier kansen grijpen om niet alleen naast elkaar maar ook mét elkaar te werken. Buurtbewoners, verenigingen en andere organisaties hebben hier de fysieke ruimte om elkaar te ontmoeten. Bij de denkoefening rond de concrete invulling van de ruimtes zullen we hen helpen om ook te zoeken naar kansen om onderling verbinding te maken. Ik hoop dat de site een broedplaats van verbinding wordt”, zegt Wadera.

Tweede gebouw

In het tweede gebouw op de site wonen momenteel nog de Zusters van de Jacht. Zij verhuizen eind september 2020. De stad zal dat gebouw vervolgens grondig renoveren. De organisaties en verenigingen die een tijdelijke plek hebben in het gebouw van de Scheutisten worden ook betrokken bij de definitieve invulling van dat tweede gebouw. De renovatie wordt vermoedelijk afgerond in 2021.