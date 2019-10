Tijdelijke invulling Hogeschoolplein: meer gras en educatieve panelen Bart Mertens

14 oktober 2019

19u03 1 Leuven Het Leuvense Hogeschoolplein is aan vernieuwing toe. In afwachting van een volledige heraanleg van het plein komt er een tijdelijke invulling. Meer gras en educatieve panelen moeten het plein een nieuw elan geven.

De komende jaren zijn er heel wat renovatiewerken gepland op en rond het Hogescholenplein, onder meer aan het Pauscollege. Omdat er op dit moment nog geen concrete beslissing is genomen over de investeringen in de 19e en 20e-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen is een definitieve heraanleg nog niet aan de orde. Toch wil de stad Leuven al een tijdelijke herinrichting realiseren. “We willen de belevingswaarde van het plein verhogen”, klinkt het bij de stad Leuven.

Tijdelijke kiosk

Het tijdelijke ontwerp wil de pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het plein doen herleven. Zo worden de contouren van de oude collegemuren opnieuw zichtbaar gemaakt door houten zitmuurtjes die uitnodigen tot rust en ontmoeting. Ze krijgen ook een lasergravure die verwijst naar één van de ‘vrije kunsten’ zoals bijvoorbeeld grammatica, geometrie, astronomie en een bijhorend spelletje. Op het plein komen ook twee educatieve informatiepanelen. Die vertellen de geschiedenis van het Hogeschoolplein en de voormalige colleges die er stonden. De verharding rond de bomen verdwijnt dan weer om het grasveld uit te breiden. Er komt tot slot ook plaats voor een tijdelijke kiosk voor de evenementen van Het Groot Verlof in de zomer.

Nog dit: aan de kant van het Pauscollege en de Muntstraat komen extra fietsenstallingen voor ongeveer 70 fietsen. In het voorjaar van 2020 gaan de werkzaamheden van start. Tegen de volgende zomer moet de tijdelijke invulling volledig rond zijn.