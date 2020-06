Tijdelijk vier uur gratis parkeren in parking Vaartkom Bart Mertens

03 juni 2020

18u24 0 Leuven Vanaf dit weekend tot eind 2020 kan je vier uur gratis parkeren in parking Vaartkom op zaterdagen en koopzondagen. De elektrische shuttle brengt je gratis naar het stadscentrum. “Op die manier wil de stad Leuven de handel bij de heropstart maximaal ondersteunen en parking Vaartkom als randparking promoten”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

“We hechten als centrumstad enorm veel belang aan een bloeiende handel”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Met dit initiatief biedt het stadsbestuur de bezoekers van onze stad een vlot en gratis alternatief voor onze centrumparkings en ondersteunt ze mee de opstart van onze handel en horeca. We lanceren deze extra stimulans tijdens het eerste weekend waarin we opnieuw een koopzondag organiseren. Mensen kunnen dit weekend dus zaterdag en zondag gratis parkeren in Leuven. Met deze maatregel zet het stadsbestuur een belangrijke stap om onze handels- en horecazaken te ondersteunen in de coronacrisis.”

Met deze tijdelijke maatregel maken we parking Vaartkom als randparking nog aantrekkelijker Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) ziet nog andere voordelen. “Met deze tijdelijke maatregel maken we parking Vaartkom als randparking nog aantrekkelijker”, klinkt het. “Op die manier verminderen we ook het zoekverkeer in de stad en geven we maximaal ruimte aan voetgangers en fietsers. Parking Vaartkom is bovendien gemakkelijk bereikbaar en de gratis elektrische shuttle rijdt elk kwartier.” De stad Leuven bekijkt nu of de gratis parking plus shuttledienst in een volgende fase ook op vrijdagen kan worden aangeboden aan bezoekers van de stad. “Dat zou ook bezoekers van de Leuvense vrijdagmarkt toelaten vlot en goedkoop op hun bestemming te geraken”, besluit schepen Johan Geleyns.