Tiensesteenweg nog tot 15 juli dicht: dat verdient een groot volksfeest! KAR

07 juli 2019

18u26 3 Leuven Hoe kan je wegenwerken voor de deur beter verteren dan met een groot volksfeest? De lokale handelaars van de Tiensesteenweg in Leuven sloegen zondag de handen in elkaar om een heus straatfeest op gang te trekken. Iedereen maakte van de gelegenheid gebruik om zijn waar te etaleren. Kinderen amuseerden zich in een container met zand of op een springkasteel.

Van de nood een deugd maken. Dat hebben de handelaars van de Tiensesteenweg in Leuven alvast goed begrepen. De ingrijpende wegenwerken voor de deur noopten hen tot lumineuze ideeën. In plaats van twee weken te zitten kniezen, brachten ze zondag een massa volk op de been tijdens een braderij waaraan een 25-tal handelaars deelnamen. Voor de kleinsten werd een container zand en een springkasteel afgeleverd. Voor de oudsten waren er lekkernijen en optredens.

“We krijgen een ultra knappe fietstunnel, een splinternieuwe busbaan en zelfs nieuwe zwarte asfalt. Dat moet gevierd worden. Het is eenmalig in onze carrière dat we een feest kunnen organiseren op de rijbaan. Veel handelaars sloten zich spontaan aan bij het idee”, aldus initiatiefnemer Erwin Mertens van slagerij de Kapblok. Kinderen konden zich eveneens uitleven op een groot schilderij dat moest doorgaan als de nieuwe fietstunnel. Voor 2 euro mochten ze hun creativiteit botvieren ten voordele van de Leuvense kinderwerking Faboto. Het schilderij werd daarvoor ’s avonds geveild. Er werd ook een wedstrijd georganiseerd met e-steps en dj Wim draaide er tot middernacht plaatjes aan elkaar.

Sluipverkeer

Nog een andere keerzijde van de medaille door de wegenwerken aan de Tiensesteenweg is het extra sluipverkeer in Kessel-Lo. “Na de werken van dit jaar op de Tiensesteenweg konden we vaststellen dat het sluipverkeer zich verplaatst. In dit geval van de Platte Lostraat naar de Eeuwfeeststraat, Onafhankelijkheidsstraat en tegen de rijrichting in via de Overwinningstraat naar de Pasteurwijk”, reageert een buurtbewoonster. Zij apprecieert de aanwezigheid van de politie Leuven maar stuurt aan op overleg in de toekomst.

Door de werken is de Tiensesteenweg ter hoogte van de Martelarenlaan nog tot en met maandagochtend 15 juli in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Auto’s, fietsers en bussen van De Lijn volgen een omleiding. Ook het kruispunt wordt opnieuw aangelegd. Het verkeer dat van Tienen en Boutersem komt en naar Leuven rijdt moet omrijden via de E40, E314 en Koning Boudewijnlaan. Om de wegenwerkers te bedanken voor hun inzet serveerde De Kapblok hen vorige week nog kip en ribbetjes.