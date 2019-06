Tiensesteenweg afgesloten van 29 juni tot 15 juli Bart Mertens

21 juni 2019

14u00 0 Leuven Door de werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel is de Tiensesteenweg ter hoogte van de Martelarenlaan van zaterdagochtend 29 juni tot en met maandagochtend 15 juli in beide richtingen afgesloten. Auto’s, fietsers en bussen van De Lijn volgen een omleiding want op maandag 1 juli wordt de nieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg geschoven. Daarna wordt het kruispunt opnieuw aangelegd.

Signalisatieborden leiden het verkeer dat van Tienen en Boutersem komt en naar Leuven rijdt om via de E40, E314 en Koning Boudewijnlaan. Aan het kruispunt met de Meerdaalboslaan leidt de signalisatie het verkeer richting Leuven ook om via de Meerdaalboslaan, E40, E314 en Koning Boudewijnlaan. “De handelaars op de Tiensesteenweg blijven bereikbaar met de auto tot aan de werfzone. Om sluipverkeer naar de Diestsesteenweg te vermijden, wordt de Platte Lostraat langs de kant van de Tiensesteenweg ook afgesloten”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Tijdens de werkzaamheden volgen ook de bussen 7, 8, 9 en 380 van De Lijn in beide richtingen een omleiding via de Meerdaalboslaan en de Geldenaaksebaan. Daardoor worden de haltes op de Tiensesteenweg tussen de Meerdaalboslaan en Tiensepoort en in de wijk Spaanse Kroon niet bediend. Voor bussen richting Leuven komt er een tijdelijke halte op de Tiensesteenweg ter hoogte van de Pellenbergstraat, net voor het kruispunt met de Meerdaalboslaan. “De bussen stoppen ook aan elke halte op de omleiding als de reiziger dat vraagt”, voegt schepen Vansina er nog aan toe.

Fietsbrug

Fietsbrug Tivoli gaat vanaf 26 juni weer open voor fietsers en voetgangers. Fietsers die richting Leuven of Tienen moeten via de Tiensesteenweg kunnen de fietsbrug gebruiken om de werfzone te passeren. Voor voetgangers komt er langs de bouwput en de werfzone een tijdelijke wandelroute die wordt afgeschermd van het verkeer. Nog dit: de Spoordijk blijft open voor auto’s. Ook de Koning Albertlaan blijft via die route bereikbaar.

Als alles klaar is, kunnen fietsers en voetgangers vermoedelijk vanaf begin volgend jaar de nieuwe tunnel gebruiken Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

De stad Leuven beseft dat de werkzaamheden hinder veroorzaken maar blikt vooruit naar de veiligere verkeerssituatie na afloop. “Als alles klaar is, kunnen fietsers en voetgangers vermoedelijk vanaf begin volgend jaar de nieuwe tunnel gebruiken. Ze kunnen dan de Tiensesteenweg oversteken zonder auto’s te kruisen. De tunnel en het fietspad vormen bovendien een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen en zorgen ervoor dat je je gemakkelijker en veiliger kan verplaatsen tussen Kessel-Lo en Heverlee”, bsluit schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).