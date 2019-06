Tiensesteenweg afgesloten tot 15 juli EDLL

29 juni 2019

10u30 0

Door de werken aan de nieuwe fietstunnel is de Tiensesteenweg ter hoogte van de Martelarenlaan van vandaag tot en met maandagochtend 15 juli in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Auto’s, fietsers en bussen van De Lijn volgen een omleiding. Op maandag 1 juli wordt de nieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg geschoven. Daarna wordt het kruispunt opnieuw aangelegd. Het verkeer dat van Tienen en Boutersem komt en naar Leuven rijdt moet omrijden via de E40, E314 en Koning Boudewijnlaan.