Tiensesteenweg afgesloten? Daar maken de lokale handelaars gretig gebruik van! Op zondag 7 juli organiseren ze een volksfeest op de rijbaan

03 juli 2019

18u04 0 Leuven De Tiensesteenweg is nog tot 15 juli afgesloten. De plaatselijke handelaars blijven niet bij de pakken zitten en organiseren samen zondag 7 juli een groot volksfeest in het midden van de rijbaan.

De Tiensesteenweg is afgesloten tussen de Expresweg en de Martelarenlaan. Door de tijdelijke knip zijn de handelaars enkel bereikbaar uit de rijrichting Tienen. Maar de handelaars laten zich niet ontmoedigen door de werken. “We krijgen een ultra knappe fietstunnel, een splinternieuwe busbaan en zelfs nieuwe zwarte asfalt. Dat moet gevierd worden! Het is tenslotte eenmalig in onze carrière dat we een feest kunnen organiseren op de rijbaan. Veel handelaars sloten zich spontaan aan bij het idee”, zegt Erwin Mertens van de Kapblok.

25 lokale handelaars maken uiteindelijk van de situatie gebruik en slaan de handen in elkaar. “Zondag organiseren we een volksfeest met tal van activiteiten, waaronder een E-step wedstrijd, optredens van lokale bands, springkastelen en zandbakken voor de kleinsten, een terras en vooral veel lekker eten”, aldus Erwin.

Verfwinkel Colora steunt het goede doel: “Voor 2 euro mogen alle kinderen zich creatief uitleven op een groot schilderij, dat een voorstelling is van de nieuwe tunnel. ‘s Avonds wordt het schilderij dan verkocht voor de Leuvense kinderwerking Fabota”, zegt Walter Struyf, uitbater van Colora.

Ook My Mobelity Leuven palmt zondag een stuk van de Tiensesteenweg in. Ze organiseren er een E-step wedstrijd. Iedereen zal de kans krijgen om het parcours af te leggen met de elektrische step. Om af te sluiten is er van 20 uur tot middernacht een Bal Populair met DJ Wim Verboven. Een uniek en ludiek evenement, gewoon omdat dit normaal nooit kan op een drukke steenweg. Ook Colruyt steunt het idee. Zij zijn dan wel gesloten op zondag, maar toch stellen ze speciaal voor het evenement gratis hun parking open.

“De werken moeten gebeuren, daar kunnen we niets aan doen. We gaan niet zagen, alleen maar feest vieren”, klinkt het nog bij Svetlana Jokic, van schoonheidsinstituut Vitala. Het volksfeest gaat door op zondag 7 juli van 14 uur tot middernacht op de rijbaan aan school De Ark tot aan de Martelarenlaan. Het feest krijgt de naam ‘fiest van Josée De Tirlemont’. Stad Leuven steunt het initiatief.