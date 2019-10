Tieners gooien verdachte reiskoffer op treinsporen ADPW

06 oktober 2019

12u48 0

De politie pakte vrijdagavond omstreeks 21 uur enkele tieners uit de regio op voor verhoor, nadat zij in het station een onbeheerde reiskoffer hadden meegenomen, de koffer doorzochten en hem daarna op het spoor gooiden. Een getuige belde de politie. In de rugzak van één van de jongeren werd een spelconsole aangetroffen die, zo bleek uit hun verklaring, in de reiskoffer zat. In de weggegooide koffer zaten enkel nog mannenkleren en geen enkel stuk dat naar de identiteit van de rechtmatige eigenaar verwees.