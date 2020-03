Tien maanden cel voor hardleerse winkeldieven KAR

18 maart 2020

15u07 0

Vijf winkeldieven zijn veroordeeld tot tien maanden cel. Ze sloegen in 2017 meermaals toe in Leuven waar ze zes smartphones en zeven flesjes parfum ontvreemdden. Omdat ze telkens in wisselende samenstelling handelden en zich steeds voorbereidden werden ze ook vervolgd voor deelname aan een strafbare vereniging. Mutoto M. (52) en Ifonda B. (50) uit Brussel en Pasi N. ( 61) werden eveneens veroordeeld voor heling. Samen met Babilawy M. (24) uit Aalst en Ange M. (44) uit Brussel kregen ze een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete van 400 euro. Ieder van hen werd in het verleden al minstens drie maal veroordeeld voor gelijkaardige feiten.