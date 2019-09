Tien jaar cel over onverbeterlijke overvaller (22) Kim Aerts

19 september 2019

13u34 2 Leuven Een amper 22-jarige man uit Tienen heeft in beroep tien jaar cel gekregen voor gewapende overvallen op de Aldi in Leuven en Gamma in Oostende.

Ayoub A. uit Tienen kreeg tien jaar cel voor de twee gewapende overvallen. En dat is niet de eerste keer. In 2015 kreeg A. in Antwerpen al zestig maanden cel voor gewapende overvallen op een Game Mania, een Total-tankstation, een apotheek en een Aldi-filiaal. Hij was op het moment van de feiten nog maar 17 jaar oud, maar werd als volwassene berecht. Een jaar later kreeg hij in Leuven zes jaar cel voor onder meer een zware overval op de Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven. In 2017 kreeg Ayoub A. nog eens twee jaar cel met uitstel. In totaal verzamelde hij zo al 23 jaar cel.

Aldi en Gamma

A. was op 18 juni vorig jaar vrij onder elektronisch toezicht, maar knipte zijn enkelband door. Die dag pleegde hij opnieuw een overval, deze keer op de Aldi langs de J.P. Minckelersstraat in Leuven. Samen met een kompaan pleegde hij op 29 juni een gewapende overval op de Gamma in Oostende. Ze zetten een werknemer kort voor openingstijd een pistool tegen het hoofd. Samen met de man wachtten ze zijn collega op, die de sleutel van de kluis bij zich had. Uiteindelijk namen de twee overvallers de vlucht met 10.000 euro en een gsm van een van de personeelsleden. De kompaan met wie A. de overval op de Gamma in Oostende pleegde, kreeg vijf jaar cel. Nochtans beweerde Alex R. (22) uit Leuven niets met de feiten te maken te hebben.