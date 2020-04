Tien coronapatiënten minder in UZ Leuven Bart Mertens

10 april 2020

17u30 0 Leuven Het totale aantal coronapatiënten in UZ Leuven daalt licht. In UZ Leuven worden momenteel 135 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 52 patiënten op intensieve zorg, waarvan 31 aan een beademingstoestel.

Gisteren werden er nog 145 coronapatiënten verzorgd in Leuven waarvan 57 patiënten op intensieve zorg en 34 aan een beademingstoestel. Een bemoedigende evolutie maar de cijfers zeggen anderzijds niets over het aantal nieuwe patiënten en het aantal genezen patiënten want die cijfers maakt UZ Leuven niet bekend. In totaal deed UZ Leuven nu al coronatesten bij 15.509 patiënten, waarvan 3.847 testen positief waren en 493 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Op vrijdag gebeurden er in het Leuvense labo 112 testen waarvan er 28 positief waren.