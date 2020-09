Tie Roefs neemt fakkel over als fractieleider van Groen in provincieraad: “Vlaamse regering rept niet meer over verdere ontmanteling van de provincies” Bart Mertens

29 september 2020

07u00 0 Leuven Op de provincieraad neemt Tie Roefs (Groen) straks de fakkel van het fractieleider Sarah Sneyers. “Ik ben er weer klaar voor”, klinkt het bij de politica die eerder al van zich liet horen in de provincieraad van Vlaams-Brabant.

“Ik ben er weer klaar voor”, laat Tie Roefs (Groen) optekenen. “Nu de provincies niet meer bevoegd zijn voor bijvoorbeeld erfgoed speelt het provinciebestuur onder leiding van N-VA zelfs met de idee om een provinciale erfgoedstichting in het leven te roepen. Of een erfgoedstichting met een selecte raad van bestuur beter is dan door het volk verkozen provincieraadsleden is maar de vraag. Ik geloof alleszins van niet. Dat de stichting er moet komen, is voor mij veelzeggend. De provincies zijn afgekalfd maar er moet nu wel een nieuwe stichting -hoe intrinsiek waardevol misschien ook- bij komen. Je kan niet zeggen dat dit goed bestuur is.”

We hopen dat de nieuwe gouverneur in zijn eerste speech voor de provincieraad duidelijk zal maken hoe hij denkt over de toekomst van de provincies. Tie Roefs, fractieleider voor Groen in de provincieraad

Groen is overigens heel benieuwd hoe de nieuwe gouverneur denkt over het provinciale beleidsniveau. Tie Roefs: “De provincie wordt als beleidsniveau niet altijd even ernstig genomen maar als puntje bij paaltje komt erkennen vriend en vijand de meerwaarde van een democratisch verkozen bovenlokaal bestuursniveau. De huidige Vlaamse regering rept niet meer over een verdere ontmanteling van de provincies. We hopen dat de nieuwe gouverneur (Jan Spooren van N-VA, nvdr) in zijn eerste speech voor de provincieraad duidelijk zal maken hoe hij denkt over de toekomst van de provincies.”