Ticketverkoop anderhalvemetersessies vlot van start Joris Smets

18 juli 2020

10u54 0 Leuven Vrijdagochtend 17 juli om 10 uur startte de ticketverkoop voor de Anderhalvemetersessies. Dat zijn een reeks van kleine evenementen die stad Leuven organiseert als coronaproof alternatief voor Het Groot Verlof. Op het programma staan een pak grote namen als De Kreuners, Milow en Novastar.

“De ticketverkoop miste zijn start niet: omstreeks 10 uur ’s ochtends stonden er al meer dan 1000 gegadigden in de digitale wachtrij”, vertelt coördinator van Leuvenement Kris Peeters. “De concerten van De Kreuners, Beraadgeslagen, Milow, Brihang en Gabriel Rios waren op minder dan een uur tijd uitverkocht. Voor die laatste 3 hadden we nog een extra concert achter de hand, net als voor Novastar. Voor de concerten van Portland, Stan Van Samang, Novastar en Absynthe Minded waren er nog enkele kaarten beschikbaar vrijdagnamiddag.”

“De ticketverkoop verliep vlot, zonder noemenswaardige problemen. Alleen was er wat verwarring omdat we, omwille van de maatregelen tegen corona, met bubbels moeten werken. Soms waren de bubbels van 2 uitverkocht, maar was er wel nog plaats voor bubbels van 5. Mensen die daar een vraag over hadden, konden daarvoor terecht aan het telefonisch onthaal van Visit Leuven”, licht teamleider van het onthaal van Visit Leuven Klaar Van hoeymissen toe.

Tickets

“De belangrijkste boodschap is evenwel dat voor een heel aantal zaken wel nog tickets beschikbaar zijn”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “En dat in alle genres: theater, film, popmuziek, klassieke muziek. Wie nu nog een ticket wil aanschaffen, kan dat dus zeker nog doen. Mensen moeten ook niet ongerust zijn: we nemen strikte maatregelen in acht om alles veilig te laten verlopen. Als we de activiteiten moeten afgelasten omwille van nieuwe, strengere regels, dan krijgen mensen uiteraard hun ticket gewoon terugbetaald. En uiteraard kan je ook in juli naar de activiteiten in kader van het overkoepelende De Zomer van 2020.”

Wie graag nog een Anderhalvemetersessie meepikt eind augustus kan hier tickets kopen of gaat langs bij Visit Leuven in de Naamsestraat 3.