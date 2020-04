Thomas More en UCLL lanceren enquête: hoe dragen buren zorg voor elkaar tijdens de coronacrisis?

20 april 2020

18u10 0 Leuven Door de coronacrisis plooien wij ons noodgedwongen terug op ons gezin, op thuis en spreken we vaker met onze buren. Berichten in de pers en op sociale media geven de indruk dat er een golf van solidariteit onder de burgers ontstaan is. Thomas More en UCLL Hogeschool lanceren een Door de coronacrisis plooien wij ons noodgedwongen terug op ons gezin, op thuis en spreken we vaker met onze buren. Berichten in de pers en op sociale media geven de indruk dat er een golf van solidariteit onder de burgers ontstaan is. Thomas More en UCLL Hogeschool lanceren een online-bevraging om te kijken hoe buren zorg voor elkaar dragen tijdens de coronacrisis.

Verenigingen, scholen, voorzieningen, maar ook gewone mensen zamelen met succes oude laptops of speelgoed in, beginnen spontaan mondmaskers te maken, geven concerten via Facebook…. Sommige burgers nemen vandaag zelfs voor het eerst een engagement op. Steden en gemeenten lanceren een platform om mensen die hulp willen bieden te verbinden met mensen die hulp nodig hebben.

Enquête

Maar wat doen we nu werkelijk? Hoe dragen we zorg voor onze buren? Nemen we in deze crisistijden een bepaald engagement op en waarom? Zijn er burgers die zich vandaag voor het eerst inzetten en hoe duurzaam is deze inzet? Om daar zicht op te krijgen, lanceren onderzoekers van de hogescholen Thomas More en hogeschool UCLL een online bevraging.

Leen Heylen (Thomas More) en Elke Plovie (Hogeschool UCLL) werken al langer rond zorgzame buurten. En laat dat thema net vandaag zo belangrijk zijn. Met deze online bevraging willen ze op grote schaal in kaart brengen hoe mensen zich vandaag inzetten voor anderen in hun buurt. Met de resultaten informeren en adviseren zij beleidsmakers en professionals over zorgzame buurten en concrete solidariteitsacties. Wat in crisistijd ontstaat, kan ook daarna nog heel nuttig zijn.

De enquête vind je hier en is volledig anoniem.