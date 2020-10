Thibault Vlietinck (OHL): “Zo ver mogelijk gaan in de beker” Herman Meersseman

11 oktober 2020

19u29 0 Leuven OH Leuven bekert verder na een eerder moeizame 0-2-winst bij eerstenationaler FC Knokke. De onvermijdelijke Xavier Mercier scoorde in de eerste helft de 0-1 en schilderde in de blessuretijd de 0-2 op het hoofd van Duplus. “Wij willen zo ver mogelijk doorgaan in de beker”, zegt OHL-Knokkenaar Thibault Vlietinck.

Coach Marc Brys liet de jongste aanwinsten Jemelka – centraal in de defensie en De Norre – op de linkerflank – debuteren. De Tsjech startte wat aarzelend, maar kwam gaandeweg beter voor de dag. De Norre zat meteen goed in de match, maar in de slotfase kon hij niet wegsteken dat hij competitieritme te kort komt. Malinov en Bese ontbraken door interlandverplichtingen. Tshimanga en Raemaekers kregen rust. Club Brugge-huurling Thibault Vlietinck, die zijn eerste voetbalstappen bij Knokke zette en er nog steeds woont, vierde zijn wederoptreden.

In een kansarme eerste helft kwam OHL na 35 minuten op voorsprong toen Mercier een vrijschop heerlijk via de paal binnenkrulde (0-1). Even later hield doelman Dhoest Maertens van de 0-2.

De tweede helft kreeg OHL het moeilijker. Verburgh en Mariën kwamen dicht bij de gelijkmaker. Tussendoor lieten Henry, Sowah en Maertens kansen op de 0-2 liggen. Romo pakte uit met een sterke save bij een poging van Sevaete. Marc Brys bracht met Myny en Tshimanga frisse krachten in, maar de bezoekers bleven het gevaarlijkst. Romo pareerde een vrijschop van Prez en een poging van Buysse.

In de slotminuten nam OHL weer de bovenhand tegen het moegestreden Knokke. Mercier, Myny en Hubert kwamen dicht al bij de 0-2 en in de blessuretijd was het dan toch zo ver. Duplus kopte een vrijschop van – alweer - Mercier in het dak van het doel.

“We maakten het onszelf moeilijk door de ruimte die er in de rug van de thuisverdedigers lag niet goed te benutten, zodat onze doelman ons nog een paar keer moest redden”, was Marc Brys niet tevreden over zijn team. “Het belangrijkste is dat wij verder bekeren en wij willen dat zo lang mogelijk doen”, zei Thibault Vlietinck.

Staf Robeets overleden

Vorige donderdag is Staf Robeets (79) overleden. Hij was een bekende Leuvense voetbalfiguur. Staf speelde tien jaar voor Stade Leuven en was tientallen jaren lang jeugdtalentscout voor de Belgische voetbalbond. Tot voor kort woonde hij ook alle thuismatchen van OHL bij.