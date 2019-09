Therapeute Sara (26) in Bake Off Vlaanderen: mijn geheim? Net iets meer zout gebruiken dan nodig! EDLL

18u15 0 Leuven Vanavond start het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen. Komt de nieuwe winnaar ditmaal uit Leuven? Mogelijks! De jonge therapeute Sara (26) is één van de tien kandidaten die haar beste bakkwaliteiten mag bovenhalen tijdens het VIER-programma. Maar wie is Sara en vanwaar haar uitgesproken passie voor bakken? Wij sloegen een babbeltje met haar.

Tien fervente bakkers en baksters uit Vlaanderen nemen het vanaf vanavond tegen elkaar op in het VIER-programma Bake Off Vlaanderen. Onder hen Sara Vermylen (26) uit Heverlee. De jonge bakster komt oorspronkelijk uit Lier, maar is na haar studies in Leuven blijven plakken. “Ik ben een beetje verliefd op de stad”, klinkt het. Naast sporten en paardrijden heeft ze één uitgesproken passie: bakken!

Sara is de kleindochter van ‘de bakker van’t stad’ uit Lier. Hoewel ze haar grootvader nooit als bakker heeft gekend, is haar liefde voor bakken door zijn verhalen ontstaan. “De verhalen die mijn papa vertelde over mijn grootvader die stiekem potten crème au beurre verstopte in de kelder heeft me aangezet tot bakken. Ik was vroeger nogal een enthousiast kind, maar verveelde me snel. Mijn mama gaf me dan een stevige blok boter, een houten lepel en een vorm voor cake te bakken. Zo kon ik me altijd amuseren. Sinds ik 8 jaar ben, doe ik niets liever”, aldus Sara.

De jonge bakster werkt momenteel als therapeute in het Sint-Kamilus Psychiatrisch Centrum in Bierbeek. Ze houdt ervan om voor haar collega’s te bakken, want haar vrienden en familieleden zijn helaas geen zoetebekken. “Mijn specialiteit? Gebakjes die je gemakkelijk tijdens vergaderingen kan eten. Ik bak meestal voor mijn collega’s of patiënten en dat zijn altijd desserten waar je geen bordje voor nodig hebt”, aldus Sara. “Ik maak het allerliefste Macarons. Dat is lekker en je kan er heel veel mee doen”, klinkt het nog.

Sara deed heel wat inspiratie op tijdens de opnames van het programma. “Ik heb goed gekeken naar wat de andere kandidaten hebben gebakken en dat probeer ik nu stiekem na te doen”, lacht Sara. “Ik heb eindelijk mensen ontmoet die ook zo zot en obsessief met bakken bezig zijn. Dat was fantastisch”, aldus Sara.

Het geheim van een ideaal gebakje? “Nét iets meer zout gebruiken dan nodig, dat maakt desserten echt lekkerder”, zegt de jonge bakster. Of Sara de beste bakster van Vlaanderen wordt ontdekt u vanaf vanavond op VIER.