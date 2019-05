The Seven Oaks sluit eind juni de deuren, gebouw krijgt nieuwe bestemming Bart Mertens

30 mei 2019

12u00 4 Leuven Slecht nieuws voor de nachtraven onder ons: eind juni is het einde verhaal voor The Seven Oaks in Leuven. Uitbater Roel Verhoeven (46) maakte vijftien jaar lang een succes van het café in de historische gewelven in de Hanengang. “Het gebouw wordt verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. Dat betekent het einde voor The Seven Oaks”, klinkt het. Nog dit: de naam The Seven Oaks is al sinds 1960 een begrip in Leuven.

Nageltje klop tot vroeg in de ochtend, dansen op de banken, desgevallend een kort dutje op de toog indien nodig…in het bekende Leuvense café The Seven Oaks in de Hanengang was dat dagelijkse kost. Of eerder nachtelijke kost want sinds 2004 stond het ondergrondse café –gevestigd in prachtige historische gewelven- vooral bekend als een nachtzaak. Wie nog een stapje in de wereld wou zetten tot het ochtendgloren wist de zaak van Roel Verhoeven (46) altijd te vinden. Aan dat verhaal komt binnenkort een einde want eind juni sluit The Seven Oaks de deuren. Bijzonder slecht nieuws voor de nachtraven onder ons, niet in het minst voor de studenten die de voorbije vijftien jaar alomtegenwoordig waren in The Seven Oaks.

Hapje Tapje

“Ik doe het nog heel graag maar het verhaal wordt afgerond”, zegt uitbater Roel Verhoeven die zijn carrière begon als barman op de Oude Markt. “Het gebouw wordt verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. Komt er ooit nog horeca in de mooie ondergrondse gewelven? Ik sluit dat niet uit maar voor mij en voor The Seven Oaks is het einde verhaal. Ik ga niet opnieuw beginnen op een andere locatie. Wat ik wel nog ga doen, is van tijd tot tijd de naam The Seven Oaks laten herleven op evenementen. Hapje Tapje bijvoorbeeld maar evengoed tijdens Leuven Kermis.”

Ik zal de ‘studentinnen’ in tijgerpakje die aan lianen door het café zwierden nooit vergeten Roel Verhoeven, uitbater The Seven Oaks

Roel Verhoeven weet nog niet wat de toekomst voor hem zal brengen. “Ik heb daar nog geen duidelijkheid over”, klinkt het. “We zien wel. De mensen die me kennen weten dat ik er altijd 200 % voor ga maar ik heb nog geen concrete toekomstplannen. Ik bevind me graag onder het straatniveau. De voorbije vijftien jaar was dat in The Seven Oaks maar wie weet brengt mijn hobby duiken me wel een nieuwe uitdaging. Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst.”

Roel blikt met veel tevredenheid terug op zijn periode in The Seven Oaks. Die naam weerklinkt in Leuven trouwens al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw als een klok. “In 1960 begon de familie Nijs hier The Seven Oaks”, vertelt Roel. “De zaak groeide al snel uit tot een jazzcafé. Big Bill heeft hier nog enkele keren op het podium gestaan met zijn band. In 1980 kwam er een nieuwe uitbater maar dat werd geen succes. In 1990 begon er een nieuw hoofdstuk onder een andere naam, met name De Verbeelding. In 2004 kwam ik in beeld en veranderde ik de naam terug naar The Seven Oaks. Ik wou de verwijzing maken naar de familie Nijs die ooit begon met dit succesverhaal. Noem het een soort eerbetoon aan de familie Nijs. Zelf heb ik enkel mooie herinneringen aan mijn tijd in The Seven Oaks. Ik zal bijvoorbeeld nooit de ‘studentinnen’ in tijgerpakje vergeten die aan lianen door het café zwierden tijdens de Jungle-week. Een ander legendarisch verhaal is onze deelname aan een soort van spel zonder grenzen van brouwerij Cristal. Bij nacht en ontij besloten we om richting Limburg –rechtstreeks uiteraard- te trekken waar we meteen een vat bier kochten. Je kan het al raden…we wonnen nog ook.”

Onherkenbaar

Behoorlijk legendarisch was ook het ‘optreden’ van Roel Verhoeven tijdens een verkleedpartij in The Seven Oaks. De cafébaas slaagde erin om alle vaste stamgasten te misleiden, al slaagde de vrouw van Roel er wel in om hem te ontmaskeren. “Ik vermomde me zo goed mogelijk en stapte als niet roker de zaak binnen met een sigaret als deel van mijn vermomming. In die tijd mocht je nog roken in The Seven Oaks. Een hele avond lang praatte ik met de mensen maar niemand herkende me, zelfs mijn eigen personeel niet. Ik dacht dat ik er ook in was geslaagd om mijn vrouw te misleiden maar dat bleek achteraf niet waar. Zij had me wel herkend. Ik moet mijn vrouw trouwens heel hard bedanken want ze gaf haar job op om The Seven Oaks mee in goede banen te leiden. Dat was nodig want het was in die tijd aanschuiven om binnen te geraken in het café. Het was over de koppen lopen in The Seven Oaks. Mooie tijden gehad in mijn favoriete kelder maar nu komen er ongetwijfeld nieuwe mooie tijden aan. Vooraleer we de deur definitief sluiten, organiseren we op 28, 29 en 30 juni nog een afscheidsweekend. En op 21 juni staat de langverwachte reünie op het programma samen met de familie Nijs die ooit begon met de legendarische zaak The Seven Oaks.”