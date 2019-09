The Lighthouse speelt debuutalbum in café Commerce Kim Aerts

25 september 2019

17u25 4 Leuven De vijf bandleden van The Lighthouse beleven spannende tijden. De finalisten van De Nieuwe Lichting 2017 van Studio Brussel presenteren donderdagavond hun debuutalbum ‘Whatever Comes Our Way’ in café Commerce in Leuven.

In april speelden ze al twee succesvolle try-outs in Aarschot en Rijkevorsel, maar daar lieten ze nog niet het achterste van hun tong zien. “In Commerce spelen we een show met een hoop nieuwe nummers. Een zevental nummers van de twaalf zullen er de revue passeren. Daarnaast brengen we ook nog twee oude songs. De ganse plaat houden we voor onze optredens in De Melkweg in Amsterdam en de AB in Brussel volgende maand. Daar gaan we alles live spelen”, zegt basgitarist Yannick H’Madoun (31).

Ding doen

The Lighthouse brengt het album ‘Whatever Comes Our Way’ in eigen beheer uit. De albumtitel refereert daar ook naar. “Het is een zinsnede die terugkomt in het laatste nummer van de plaat. Het staat een beetje symbool voor de dingen die we als groep hebben meegemaakt. We gaan ook gewoon ons dingen blijven doen, of het nu met of zonder label is”, omschrijft H’Madoun. Omdat The Lighthouse wel weet hoe ze een feestje moet bouwen, palmt de band vrijdag ook café Plaza op de Oude Markt in. Daar kruipen ze voor de gelegenheid achter de dj-tafel. “Omdat we niet echt begenadigde dj’s zijn, zullen we mekaar wat afwisselen. We gaan ook niet heel de avond indierock spelen, maar wel gewoon leuke muziek”, besluit H’Madoun.

The Lighthouse begint eraan om 21 uur in café Commerce op het Ladeuzeplein. Je kan er dan ook terecht om de kersverse plaat op cd of vinyl te kopen.