Ter Wende krijgt honderden tekeningen via Leuven helpt en Oud-Heverlee Helpt Joris Smets

25 april 2020

11u43 0 Leuven Observatie- en behandelingscentrum Ter Wende heeft honderden tekeningen gekregen via Leuven helpt en Oud-Heverlee helpt om hen een hart onder de riem te steken. In de leefgroep werden twee coronabesmettingen vastgesteld waardoor de jongeren in kwestie in quarantaine werden afgezonderd. “Dat was hard voor hen”, stelt Mattias Bouckaert, directeur van Ter Wende. “De ongelofelijke steun die zij ontvingen via al die tekeningen deed hen heel goed.”

Observatie- en behandelingscentrum Ter Wende is een kleinschalig therapeutisch centrum in Leuven waar verschillende jongeren verblijven in een leefgroep. Het centrum helpt gezinnen en jongeren wanneer samenleven thuis moeilijk loopt. “Hier zijn het ook bijzondere tijden”, stelt Mattias Bouckaert, directeur van Ter Wende. “Normaal gaan de jongeren naar school tijdens de week en naar huis tijdens het weekend. Dat valt nu allemaal weg. Zij zijn hier 24/7 en dat is voor iedereen een aanpassing. In de leefgroep werden een paar weken geleden twee jongeren positief getest op het coronavirus. Zij zijn twee weken lang afgezonderd in quarantaine en dat was heel hard voor hen. Daarom hebben we een oproep gelanceerd via Leuven helpt en Oud-Heverlee helpt of iemand misschien wat tekeningen wou sturen om hen zo een hart onder de riem te steken. We kregen er maar liefst rond de 300. We zijn de tel kwijtgeraakt. Dat is fantastisch en heeft de jongeren zó goed gedaan”, besluit Matthias.