Telraam: “38% meer fietsverkeer tijdens autovrije zondag” Bart Mertens

30 september 2020

15u00 0 Leuven Telraam heeft op tien locaties het verkeer geteld tijdens de voorbije autovrije zondag in Leuven. “Ondanks het minder goede weer werd er meer gestapt en gefietst”, klinkt het. Het is pas de eerste keer dat er objectief werd gemeten in de binnenstad.

Autovrije zondag op 27 september deed ondanks het minder goede weer het fietsverkeer met 38% stijgen in Leuven. Dat laat Telraam weten. “Er werd geteld op een selectie van een tiental actieve Telramen”, klinkt het. “We stellen vast dat er significant meer werd gestapt en gefietst. En er werd tot drie keer minder met de auto gereden. Gezien het afsluiten van de binnenstad is dat logisch maar het is de allereerste keer dat dit ook via objectieve metingen werd vastgesteld. Telramen zijn volautomatische verkeerstellers die bij burgers thuis ophangen. Om het effect van de voorbije autovrije zondag te kunnen berekenen, werden de data van tien actieve Telramen in de Leuvense binnenstad van de vier voorbije zondagen met elkaar vergeleken. De Telramen staan overigens gepositioneerd in het hart van de stad op belangrijke doorgangsassen of verbindingsstraten en maken deel uit van het netwerk dat wordt uitgerold in het kader van het Europese project WeCount.” Meer info: www.telraam.net