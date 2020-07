Telly toont je live het aantal bibbezoekers in Wilsele Joris Smets

17 juli 2020

13u26 0 Leuven Tot eind oktober telt ‘Telly’ het aantal bezoekers in het filiaal van Wilsele van de Bib Leuven. Het gaat om een pilootproject in kader van de maatregelen tegen corona.

De bibliotheek is een open, toegankelijke ruimte waar het bezoekersaantal steeds verandert. Als voorzorgsmaatregelen om het coronavirus af te remmen, wordt het aantal bezoekers beperkt. De structuur van het gebouw in Wilsele maakt het monitoren van het totaal aantal bezoekers niet gemakkelijk. Tot dusver werd er met winkelmandjes gewerkt, maar met Telly gaat het in Wilsele een stuk eenvoudiger.

Schepen van cultuur Denise Vandevoort legt uit hoe het werkt: “Telly is een slimme camera die bijhoudt hoeveel mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn. Via een klein toestel aan de ingang meet Telly het aantal mensen dat de bibliotheek betreedt en verlaat. Op een scherm kan je volgen hoeveel mensen er aanwezig zijn en wanneer het maximum aantal bezoekers bereikt is. Bovendien analyseert het systeem via een AI-toepassing de gegevens conform de privacyrichtlijnen. Dat levert ons statistieken op, die druktemomenten in kaart brengen en op termijn ook voorspellen.”

Toon- en leercentrum

“Het pilootproject wordt opgezet via Cronos Leuven door Edgise, een Leuvense start-up rond digitale toepassingen”, licht diensthoofd onthaal en digitale toepassingen Elise Gazenbeek toe. “Voor de bibliotheek is het een uitgelezen kans om te experimenteren met digitale toepassingen en deze dichter bij de bezoeker te brengen. Alle nieuwsgierigen zijn welkom, ze worden wel geteld.”

Telly staat in de bib van Wilsele van 18 juli tot en met 31 oktober.