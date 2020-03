Telefoon callcenter Crisiscentrum in Leuven staat roodgloeiend: “Mensen bellen best eerst naar de huisarts, maar door paniek denken ze zelfs daar niet aan” Kim Aerts

15 maart 2020

15u38 8 Leuven Een van de vijf callcenters van het Crisiscentrum ligt in Leuven centrum. Sinds donderdagavond kwamen er 14.000 oproepen binnen. Die telefoontjes worden dagelijks afgehandeld door vijftig contactmedewerkers. Voor de 22-jarige Busra Isikli is het haar eerste werkweekend. “Mensen bellen best eerst naar de huisarts. Door paniek kunnen ze echter zelfs dat niet bedenken.”

“Even mijn telefoon op meeting zetten”, zegt Busra Isikli uit Lummen. Voor de twintiger is het even wennen, want het is haar vuurdoop als het op crisiscommunicatie aankomt. “Soms krijgen we vragen waarop we niet kunnen antwoorden en dan verwijzen we de beller door. Vaak is dat gewoon naar de huisarts. Dat is eigenlijk wat ongeruste mensen best het eerst kunnen doen, maar door de paniek die toeslaat, denken ze daar niet aan”, heeft Isikli al snel geleerd. Haar computerscherm toont het aantal besmettingen in Europa.

Nog geen kwade mensen

“We krijgen ook voortdurend updates van onze teamverantwoordelijke met nieuwe informatie. Soms zijn maatregelen ook voor ons nog dubbelzinnig en dat maakt het niet evident. We willen de mensen kunnen geruststellen, maar als we het zelf ook niet goed weten is dat soms moeilijk. Kwade mensen heb ik nog niet aan de lijn gehad. Ik zeg altijd dat ze niet moeten panikeren en dan leg ik uit welke stappen ze moeten volgen. Op het einde van het gesprek volgt dan wel meestal een bedankje.”

Tussen de telefoontjes door schoolt Isikli zich bij met de documenten met meest voorkomende vragen. Die gaan ook vaak over wat er met de kinderen moet gebeuren nu de scholen geen lessen meer organiseren of over mensen die toch nog op reis willen gaan. “Ik heb net een nieuwe bundel doorgenomen, maar omdat het allemaal nieuw is, ben ik soms nog wel zenuwachtig aan de lijn (lacht).”

Vogelgriep

Naast Isikli zijn nog 49 andere medewerkers in het callcenter in de weer. De telefoon staat er roodgloeiend. Sinds donderdagvond kwamen er 14.000 oproepen binnen. Op zaterdag toetsen zo’n 4.500 ongeruste mensen het nummer 0800/14.689. Het callcenter wordt uitgebaat door IPG, een van de grootste contactcenters in België, dat vijf vestigingen telt in Leuven, Brussel, Antwerpen, Hasselt en Luik. “We werken al een heel aantal jaren met hen samen”, zegt Benoit Ramacker, woordvoerder van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. “Toen de vogelgriep uitbrak in 2003 en 2004 hebben we vastgesteld dat we niet beschikten over een nationaal callcenter dat op elk moment binnen het uur kon opengaan om alle mogelijke vragen van de bevolking te beantwoorden. We hebben daarom een dergelijk project op poten gezet en werken daarvoor samen met IPG.”

Van 4 naar 80

Het callcenter over het coronavirus is op 30 januari opengegaan, zegt Danny Bormans, teammanager bij IPG. “De eerste dag zijn we gestart met 4 operatoren die tussen 8 en 18 uur bereikbaar waren, en die eerste dagen kregen we ook een beperkt aantal vragen. Sinds begin maart en de eerste besmettingen is dat gestegen naar 300 per dag en sinds vorige week zelfs naar 1.000 per dag. Vandaag, op zondag, hebben we 50 operatoren in verschillende shifts, donderdag hadden we er 80 en waren we open tot middernacht.”

Burgers kunnen zowel via de infolijn hun vragen kwijt als via e-mail op info coronavirus@health.fgov.be.