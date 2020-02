TEJO-huis wint Hugo De Keyserprijs van Leuvense Persclub: “Meer dan honderd jongeren in begeleiding op half jaar tijd” Bart Mertens

05 februari 2020

21u00 3 Leuven De 17e Hugo De Keyserprijs gaat naar het TEJO-huis in de Verkortingstraat in Leuven. Dat initiatief biedt sinds een half jaar begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar die het om welke reden dan ook moeilijk hebben in hun leven. De Leuvense Persclub bekroonde ook de Vrienden van van Heverleebos en Meerdaalwoud met een ‘Life Time Award’. De bekende vereniging vierde in 2019 nog haar 50ste verjaardag.

De Leuvense Persclub organiseerde woensdagavond de 17e Hugo De Keyserprijs in het historisch stadhuis op de Grote Markt. De Hugo De Keyserprijs werd in 2003 in het leven geroepen naar aanleiding van het overlijden van een gewaardeerd Leuvens journalist en gaat naar mensen, groepen of initiatieven die het voorbije jaar het leven in Leuven aangenamer maakten in de meest brede zin van het woord. Dit jaar viel het TEJO-huis in de prijzen. Dat initiatief werd in september 2019 opgestart in de Verkortingstraat en biedt professionele begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar oud. Van nood aan een babbel tot een langere therapie…Dat de nood aan een dergelijk initiatief groot is, blijkt uit het feit dat het Leuvense TEJO-huis op een half jaar tijd al meer dan honderd jongeren in begeleiding nam. “De Leuvense Persclub wil met de prijs zijn grote waardering uitdrukken voor het vrijwilligersinitiatief TEJO omdat dit tegemoet komt aan een grote nood bij veel jongeren aan een babbel over problemen waarmee ze kampen. Uit enquêtes blijkt dat in Vlaanderen liefst 38 procent van de jongeren zich slecht voelt of met andere psychische problemen kampen. Dat ze hier de kans krijgen om al in een vroeg stadium hierover te praten met professionele therapeuten vermindert het risico dat deze problemen escaleren. Om met iemand van een CAW te kunnen praten is het immers gemiddeld 122 dagen wachten”, aldus de Leuvense Persclub in het juryverslag.

10.000 jongeren

Bij TEJO werd de bekroning van de Leuvense journalisten met open armen ontvangen. “Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis de deuren om jongeren gratis, anoniem, laagdrempelig én onmiddellijk te kunnen helpen bij problemen. Inmiddels zijn er veertien gelijkaardige huizen verspreid over Vlaanderen, en een drietal in opstartfase. In de afgelopen tien jaar hebben bijna 10.000 jongeren de weg naar één van die huizen gevonden. Leuven kon niet achterblijven en het feit dat de kaap van honderd jongeren is gerond, bewijst dat er ook in de universiteitsstad nood was aan een TEJO-huis”, aldus Patrick Staudt.

De verdiensten van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor het behoud van natuur kunnen moeilijk overschat worden Luc Vanheerentals, voorzitter van de Leuvense Persclub

De Leuvense Persclub bekroonde ook nog de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Die vereniging vierde in 2019 haar 50ste verjaardag en mocht een Life Time Award in ontvangst nemen. “De verdiensten van deze vzw voor het behoud van natuur in het zuidelijk deel van de Leuvense regio kunnen moeilijk overschat worden”, zegt Luc Vanheerentals, voorzitter van de Leuvense Persclub. “Door allerlei acties slaagde de groep er bijvoorbeeld in om bij de plannen voor de aanleg van de E40 Heverleebos en Meerdaalwoud grotendeels te sparen.” Meer info: www.tejo.be, info.leuven@tejo.be, www.vhm.be, infocentrum@vhm.