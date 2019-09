TEJO-huis opent deuren in Leuven: “De nood aan therapie voor jongeren is hoog”, getuigt vader Geert Stas Bart Mertens

16 september 2019

19u01 1 Leuven Het 14de TEJO-huis in Vlaanderen is een feit en vond voorlopig onderdak in de Verkortingstraat in Leuven. In afwachting van een definitieve locatie gaan 12 onthaalmedewerkers en 15 therapeuten van start om jongeren met psychische problemen snel te kunnen helpen. “Broodnodig want de nood aan therapie voor jongeren is hoog…Ik wachtte zes uur met mijn zoon in het UZ Gasthuisberg en we werden uiteindelijk naar huis gestuurd”, vertelt vader Geert Stas.

Uit cijfers die VTM recent bekend maakte, blijkt dat jongeren met psychische problemen gemiddeld 122 dagen moeten wachten vooraleer ze hulp krijgen in de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dramatisch en bedroevend gegeven en dat terwijl liefst 38 % van de jongeren in Vlaanderen kampt met psychische problemen. Ook binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg weerklinkt geregeld de roep voor meer middelen maar voorlopig blijft de overheid in gebreke wat dat betreft. Er worden wel subsidies gegeven maar de wachtlijst blijft lang.

De wachtlijsten zijn lang, te lang. Ik vond simpelweg geen hulp voor mijn zoon Vader Geert Stas

Tien jaar geleden ontstond vanuit de nood voor meer hulpverlening aan jongeren het initiatief TEJO, kort voor Therapeuten voor Jongeren. Het 14de TEJO-huis opende zopas de deuren in de Verkortingstraat in Leuven. De 12 onthaalmedewerkers en de 15 therapeuten bieden er drie dagen per week hulp aan jongeren die het even niet meer zien zitten. Dat de nood aan meer hulpverlening hoog is, bleek overigens al meteen toen de eerste telefoontjes nog voor de officiële opening binnenliepen.

Ook Geert Stas, vader van een zoon die nood had aan hulp, weet hoe belangrijk vrijwillige initiatieven zoals TEJO zijn voor jongeren die even de weg kwijt zijn in het leven. “De wachtlijsten zijn lang, te lang. Ik vond simpelweg geen hulp voor mijn zoon. We gingen naar het UZ Gasthuisberg waar we zes uur moesten wachten en uiteindelijk werden we naar huis gestuurd. Ik heb ook weet van situaties waar jongeren met psychische problemen door de politie naar het ziekenhuis of naar een centrum worden gebracht en uiteindelijk zonder resultaat rechtsomkeer moeten maken. Gelukkig kwam ik met mijn zoon bij TEJO terecht en daar kreeg mijn zoon wel hulp. Ondertussen gaat het goed met mijn zoon maar er zijn nog veel jongeren die wachten op hulp omdat ouders simpelweg geen hulp vinden door het tekort aan plaatsen waar je terecht kan. En dat wordt helaas enkel maar erger…Een TEJO-huis in Leuven is echt een geschenk uit de hemel.”

Nieuwe locatie?

TEJO heeft de ambitie om in elke centrumstad een open huis te openen voor gratis psychische hulp maar een geschikte locatie vinden, is lang niet evident. In Leuven is er nu een voorlopige locatie dankzij LGV Projectontwikkeling maar binnen een jaar moet TEJO verhuizen omdat er een studentenresidentie wordt gerealiseerd. “De zoektocht naar een nieuwe locatie is niet evident maar misschien kan de stad Leuven ons wel helpen”, zegt Lieve Van Boxem, communicatiemanager bij TEJO. Voorlopig kon schepen Dirk Vansina (CD&V) –die het TEJO-huis in Leuven officieel opende- nog geen concrete belofte doen maar hij liet wel doorschemeren dat de stad Leuven het initiatief zal steunen.

Gratis hulp

“We gaan in afwachting van een definitieve locatie met veel enthousiasme van start in de Verkortingstraat”, zeggen Luc Deneffe en Luc Witters, de initiatiefnemers van TEJO-huis Leuven. “Bij TEJO is er in Leuven ruimte voor een 60-tal therapeutische gesprekken per maand, volledig gratis. We hopen zoveel mogelijk jongeren te kunnen helpen met ons team van deskundige vrijwilligers. Het TEJO-huis zal open zijn elke maandag van 16 tot 20 uur, op woensdag van 13 tot 19 uur en op donderdag van 16 tot 20 uur.”

Meer info: www.tejo.be en info.leuven@tejo.be

Meer over Leuven

TEJO

samenleving

gezondheid