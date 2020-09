TEJO-huis maakt positieve balans op na één jaar: “218 jongeren gratis therapeutische hulp geboden” Bart Mertens

28 september 2020

14u30 0 Leuven Na een eerste werkingsjaar kan TEJO Leuven een positieve balans opmaken, al blijven de vragen en uitdagingen groot. “De coronacrisis had ook voor onze werking gevolgen. We schakelden snel over op online sessies en we blijven die mogelijkheid bieden. Toch kiezen de meeste jongeren voor fysieke sessies in het TEJO-huis”, zegt algemeen coördinator Linda Van Rompuy.

Op 16 september 2019 opende het TEJO-huis in Leuven voor het eerst de deuren. Jongeren vinden ofwel zelf de weg naar TEJO of worden verwezen door familie, vrienden, school, CLB, JAC of de huisarts. De vragen waarmee jongeren aankloppen bij TEJO gaan over alles in hun leefwereld maar angst, depressie, rouwverwerking en relationele en ontwikkelingsvragen vormen de hoofdmoot. Tot die conclusie komt algemeen coördinator Linda Van Rompuy na één jaar TEJO-huis in Leuven.

Het was voor de jongeren belangrijk om hun therapie online verder te kunnen zetten tijdens de lockdown Linda Van Rompuy, algemeen coördinator

“Het afgelopen jaar kregen 218 jongeren gratis, anoniem en onmiddellijk therapeutische hulp”, vertelt Linda. “In totaal waren er 1.089 therapeutische gesprekken. TEJO is er voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. 4 op de 10 jongeren die bij TEJO Leuven kwamen aankloppen zijn tussen de 15 en 17 jaar en 3 op de 10 zijn tussen 18 en 20 jaar. Driekwart zijn meisjes, één kwart jongens. Bijna 6 op de 10 jongeren komt uit de regio Leuven. En één op tien zit er op kot.”

De coronacrisis had ook voor de werking van het TEJO-huis in Leuven gevolgen. “Therapiemomenten in het TEJO-huis konden tijdens de lockdown uiteraard niet maar al snel werd overgeschakeld op online sessies via een beveiligd platform. Het was voor de jongeren immers belangrijk hun therapie verder te kunnen zetten”, vertelt Linda Van Rompuy. “Voor sommige jongeren bleek online therapie veiliger en comfortabeler. Om die reden besliste TEJO Leuven om ook na de eventuele opheffing van de coronamaatregelen de mogelijkheid aan te bieden om online sessies te volgen. Bij de heropening kozen de meeste therapeuten en jongeren echter opnieuw voor gesprekken in het huis.”

20.000 euro

Uiteraard treft de crisis TEJO Leuven ook financieel. “TEJO wordt gedragen door vrijwilligers maar dat wil niet zeggen dat er geen werkingskosten zijn”, klinkt het. “Fundraisingactiviteiten vielen volledig weg. TEJO Leuven stelde onder meer zijn hoop op de Warmste Week van StuBru maar aangezien die actie het over een niet-fondsenwervende boeg gooit, werd beslist aan te sluiten bij het burgerinitiatief Samen Altijd Warmer. Dat initiatief wil een solidair kader wil scheppen voor burgers en organisaties om warme acties te organiseren en giften te doen. TEJO Leuven is iedereen die logistieke of financiële steun biedt aan de werking erg dankbaar, in het bijzonder de stad Leuven die een toelage van 20.000 euro heeft toegekend. Ook de komende jaren heeft de stad zich geëngageerd om TEJO Leuven financieel te ondersteunen.”