Tegensputterende dronken bestuurder komt in cel terecht Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

Een 25-jarige man uit Oudergem werd donderdagochtend omstreeks zes uur door een patrouille met anoniem politievoertuig opgemerkt toen hij zwalpend met zijn auto door Leuven reed. Zijn wagen werd aan kant gezet, maar niet zonder dat de man, die geen veiligheidsgordel droeg, ook eerst nog een rood verkeerslicht op de ring had genegeerd. De bestuurder was duidelijk dronken. Hij weigerde bovendien een ademtest af te leggen en werd overgebracht naar het commissariaat. Daar weigerde hij ook iedere verdere medewerking. Hij werd in een cel opgesloten ter ontnuchtering.