Taxichauffeur ongedeerd na slippertje tegen bushok KAR

13 november 2019

16u52 2

Een 23-jarige taxichauffeur uit Tienen is dinsdagnacht met zijn auto tegen een bushok geknald op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo. De twintiger ging omstreeks 2.30 uur aan het slippen op het gladde wegdek in de bocht ter hoogte van het provinciaal domein. Hij kwam heelhuids uit het ongeluk. Het bushokje en de taxi daarentegen raakten zwaar beschadigd. De auto moest worden getakeld.