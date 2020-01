Switch op de Bondgenotenlaan sluit morgen definitief de deuren EDLL

17 januari 2020

16u47 0 Leuven De Apple verkoper Switch op de Bondgenotenlaan in Leuven sluit morgen definitief de deuren. De winkelketen verwijst de klanten door naar haar tweede Leuvense vestiging aan het Engels Plein.

Einde verhaal voor Switch op de Bondgenotenlaan in Leuven. De Apple verkoper zal voortaan enkel nog op het Engels Plein te vinden zijn. De werknemers van de vestiging op de Bondgenotenlaan verhuizen gewoon mee. De keuze om slechts één winkel te houden in Leuven werd gemaakt om financiële redenen. “De sluiting kadert in een bredere oefening. We zijn een reorganisatieplan aan het uitrollen en dat houdt onder meer in dat de perimeter van winkels wat meer krimpt. 27 shops brengen we terug naar 21. De vestiging op de Bondgenotenlaan is er daar een van. Maar in Leuven hebben we nog een tweede, grotere winkel op het Engels Plein en die blijft gewoon open”, zegt Harold Vanheel, CFO van Switch. Ook in Lier en Oostende sluit er een vestiging van Switch.

Wat er in de toekomst met het pand op de Bondgenotenlaan gaat gebeuren is momenteel nog onduidelijk.