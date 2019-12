Swapfiets bouwt oude fietsen om tot fietsrekken: “Leuke manier van upcycling en bovendien mooi straatmeubilair” Bart Mertens

30 december 2019

14u00 0 Leuven Met de donkere wintermaanden in het vooruitzicht wil Swapfiets zo veel mogelijk fietsers op een kwalitatieve tweewieler krijgen. Het bedrijf lanceert daarom een originele actie: wie een oud fietswrak aflevert bij Swapfiets krijgt een gratis fietsabonnement voor drie maanden. “De ingeleverde fietsen worden omgesmeed tot fietsrekken die vervolgens in het straatbeeld worden geplaatst”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets.

Moeten er nog fietsrekken zijn? Het antwoord laat zich raden: ja! En zeker in Leuven, want uit een recentelijk dossier van HLN Leuven bleek dat het zogenaamde stalen ros te pas en te onpas zowat overal wordt geparkeerd. De oorzaak is uiteraard het tekort aan fietsrekken in de universiteitsstad, al maakt het stadsbestuur samen met andere partners zoals NMBS wel werk van meer parkeergelegenheid voor fietsers. En omdat elk fietsrek een stapje dichter is naar orde in de chaos, gooit nu ook Swapfiets zich in de strijd.

De aanbieder van fietsabonnementen is ondertussen actief in Antwerpen, Gent en Brussel maar ook in Leuven is er al een servicepunt van Swapfiets. Het bedrijf biedt abonnementen aan waarbij je voor een vast bedrag per maand een kwalitatieve fiets krijgt die altijd werkt. Service en reparaties zijn inbegrepen in de prijs en Swapfiets garandeert dat je altijd binnen een dag geholpen bent. Die formule lijkt aan te slaan en het bedrijf lanceert met 2020 in zicht een originele actie om Leuven te voorzien van meer fietsrekken.

Het is voor fietsers extra belangrijk om een goed werkende fiets te hebben tijdens de koude en donkere dagen Thomas Schiltz van Swapfiets

“Het is voor fietsers extra belangrijk om een goed werkende fiets te hebben tijdens de koude en donkere dagen. Daarom geven we van 31 december tot 31 januari mensen die op een gammele fiets rijden de kans om die in te ruilen tegen drie maanden gratis Swapfiets”, zegt Schiltz. “Van de ingeleverde fietsen die niet meer rijden, maken we fietsrekken die we over de stad verdelen. De fietsrekken worden geplaatst bij bedrijven en coworking spaces in de stad.”

Oeganda

Op die manier draagt Swapfiets niet enkel bij tot meer fietsverkeer maar ook tot meer kwalitatieve en originele fietsinfrastructuur. “We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de fietsinfrastructuur. Fietsrekken zijn er nooit genoeg, en al zeker niet in steden. Het is bovendien een leuke manier van upcycling én de fietsrekken zijn ook mooi straatmeubilair”, voegt Schiltz er nog aan toe.

De ingeleverde fietsen die nog werken, schenkt Swapfiets overigens aan ‘The Refugee Next Door’ in Oeganda. De organisatie bezorgt de fietsen op hun beurt aan de leerkrachten van een lokale school die zonder fiets anderhalf uur naar hun werk zouden moeten stappen.