Susuru Ramenbar: “Noedelsoep slurpen in een originele setting” **** KAR

23 december 2019

17u49 0 Leuven Met een Leuvense ramenbar aan het Margarethaplein lijkt Tokio nooit veraf. Wie op zoek is naar een snelle hap of een authentieke Japanse noedelsoep, is bij Susuru aan het juiste adres.

Het kleine gezellige restaurant ligt verscholen naast het justitiepaleis in Leuven. Als je binnenkomt, word je eerst naar een groot touchscreen met de menukaart geleid. Alles gebeurt er cashless. Je hebt de keuze uit vier noedelsoepen en verschillende toppings. Ook vegetariërs komen er aan hun trekken. Wij opteerden voor een ‘spicy slurp’ - ramen mag je naar binnenslurpen. En spicy mag je in dit geval als écht pikant omschrijven. Het extra buikspek in onze bowl was dus een welgekomen afwisseling. Net als de gekookte eieren met smeuïg eigeel. Ramen worden geserveerd in een groentenbouillon die makkelijk 15 uur heeft staan pruttelen. Voor de grote eters of mensen die niet zo gehaast zijn, kan je ook nog bijgerechten laten aanrukken zoals zeewiersalade, een bun met kip of korokke (Japanse aardappelkroketten met gehakt). Die laatste twee zijn een echte aanrader bij Susuru. Het broodje van de bun met kip is zachter dan een sandwich en bij de kroketten komt een heerlijke dipsaus. Chef-kok Kris trok naar Yokohama en Singapore om ervaringen op te doen in de Aziatische keuken. Hij haalde er ook inspiratie voor zijn interieur waarbij ook aandacht werd besteed aan de kleinste details.

De drankkaart is even verrassend. Je kan er Japanse limonades - met knikker in de fles! - proeven. De fles openen is al een werkje op zich. Een bezoek aan Susuru is een echte beleving in al zijn facetten.

De dessertenkaart is niet echt uitgebreid. Een mochi-assortiment heb je er voor 6 euro. Daarvoor krijg je drie bolletjes ijs van sakura, mango en groene thee die gehuld zijn in rijstpasta. Je moet het geprobeerd hebben. De cheesecake is op basis van zwarte sesam. Een perfecte blusser voor de pikante noedelsoep. Bij Susuru zit je goed voor een snelle hap, Japanse streetfood waardig. Reserveren is niet mogelijk, maar het concept zorgt ervoor dat niemand lang hoeft te wachten. In de zomer is er ook een leuk terras achteraan om te vertoeven. Afhalen is er ook altijd een optie.

Score

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Gegevens

Margarethaplein 6, 3000 LEUVEN

www.susuruleuven.be

Openingsuren

Dinsdag tot zaterdag van 12 - 14.30 en van 18 tot 21.30 uur