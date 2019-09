Supporters Jasper Stuyven teleurgesteld na niet-selectie voor WK ADPW

19 september 2019

19u58 0

De supporters van Jasper Stuyven zijn allerminst tevreden met de selectie voor het WK wielrennen op de weg. De recente zege in het eindklassement van de Ronde van Duitsland had de fans doen hopen op een selectie, maar dat mocht niet baten. “Wij zijn erg ontgoocheld”, zegt Jos Versonnen van de fanclub van Jasper Stuyven. “Jappe zijn voorjaar was misschien niet top, maar door zijn prestatie in de Ronde van Duitsland hadden we op meer gehoopt”, zegt Versonnen. Stuyven verteerde zijn niet-selectie uitstekend en werd woensdag tweede in de GP de Wallonie.