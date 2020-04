Supermarkten Delhaize Heverlee en Kessel-Lo schenken samen paaseitjes aan UZ Leuven EDLL

16 april 2020

14u33 20 Leuven Supermarkten Delhaize aan de Tervuursevest in Heverlee en aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo hebben vanmiddag samen een overschot paaseitjes geschonken aan UZ Leuven. Daarmee wil Delhaize het zorgpersoneel een hart onder de riem steken en voedselverspilling tegengaan.

Supermarkten Delhaize Heverlee en Kessel-Lo hebben vanmiddag kilo’s paaseitjes geschonken aan UZ Leuven. Volgens Delhaize is de moraal in coronatijden net zo belangrijk als een evenwichtige voeding. “We gaan momenteel door een moeilijke periode waarin veel mensen een opkikker kunnen gebruiken. Daarom hopen wij met dit klein gebaar een glimlach op een aantal gezichten te toveren”, vertelt Dimitri Cauwenbergh, assistent store manager van Delhaize in Heverlee. Het initiatief werd alvast positief onthaald door UZ Leuven. “Ze zijn blij dat ze de medewerkers hiermee een klein beetje kunnen verwennen”, klinkt het.