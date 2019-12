Sultan schenkt zijn bestelde maaltijden aan armenorganisatie na vroegtijdig vertrek uit Leuven Na sultan Qaboos heeft nu ook de Omaanse delegatie Leuven verlaten. Maar hotel The Fourth blijft gesloten tot eind januari Bart Mertens

16 december 2019

16u44 50 Leuven De delegatie van sultan Qaboos van Oman is vanmorgen vertrokken uit Leuven. Daarmee volgen ze het voorbeeld van de sultan die op 13 december al terug naar zijn thuisland ging na een medische behandeling in UZ Leuven. Hoewel de voltallige Omaanse delegatie Leuven heeft verlaten, blijven zowel hotel The Fourth als restaurant Tafelrond nog gesloten tot eind januari. De maaltijden die voorzien waren voor de delegatie worden nu geschonken aan Poverello.

Na sultan Qaboos hebben nu ook de resterende leden van de Omaanse delegatie Leuven verlaten. Dat gebeurde vanmorgen en daarmee is de voltallige entourage van de 79-jarige sultan terug op weg naar het thuisland. Op 13 december vertrok ook de sultan zelf al naar de luchthaven met een escorte van de Leuvense politie. Net voor zijn vertrok liet het staatshoofd van Oman nog weten aan burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) dat hij het gastvrije verblijf in Leuven erg had gewaardeerd. Ook de Leuvense politie kreeg lovende woorden van de sultan.

Medische behandeling

De 79-jarige Qaboos was naar Leuven afgezakt met een talrijke delegatie voor een medische behandeling in UZ Leuven. De meeste bronnen spreken over darmkanker maar de Omaanse delegatie heeft dat zelf nooit bevestigd. “Moge zijne majesteit de Sultan snel genezen, want hij is een bron van inspiratie en van trots voor het Omanische volk, dat hem trouw blijft tegenover de Almachtige”, stond er te lezen in het communiqué van Oman.

Feit is dat de sultan wel degelijk werd opgenomen in UZ Leuven voor een medische behandeling. Het ziekenhuis liet nadien nog weten dat de behandeling na vijf dagen was stopgezet in overleg met de patiënt. “De Omaanse delegatie heeft haar bijzondere appreciatie uitgedrukt voor de dienstverlening”, klonk het bij UZ Leuven. Verdere details over de medische toestand van sultan Qaboos werden niet meegedeeld maar sommige bronnen menen dat het kinderloze staatshoofd van Oman ongeneeslijk ziek zou zijn.

Geruchtenmolen

Vreemd genoeg blijft viersterrenhotel The Fourth en het bijhorende restaurant Tafelrond wel gesloten voor het publiek, ondanks het vertrek van de voltallige Omaanse delegatie. Nog tot eind januari blijven de deuren dicht voor het publiek. Dat was oorspronkelijk zo voorzien want sultan Qaboos had alles afgehuurd voor een periode van twee maanden. Dat het hotel en het restaurant de deuren niet heropenen na het vertrek van de Omaanse delegatie voedt de geruchtenmolen dat sultan Qaboos en zijn gevolg mogelijk nog terugkeren naar Leuven, eventueel voor bijkomende behandelingen maar zekerheid bestaat daarover niet. Een kamer boeken in hotel The Fourth is alvast niet mogelijk tot eind januari, zo geeft het digitale reservatiesysteem aan.

Het wordt een mooie kerstperiode Poverello

Mooi staartje

Het vertrek van de Omaanse delegatie krijgt overigens nog een mooi staartje. Er zit nog een grote hoeveelheid eten in de koelcellen en de medewerkers mogen dat weggeven met de spreekwoordelijke complimenten van de sultan. Bij hotel The Fourth en restaurant Tafelrond werd beslist om het voedsel weg te geven aan de Leuvense organisatie Poverello die wellicht een vrachtwagen zal nodig hebben om al het eten te vervoeren.

Bij Poverello reageert men enthousiast op het mooie gebaar van de Omaanse delegatie. “Het wordt een mooie kerstperiode”, klinkt het bij de organisatie die in de weer is voor mensen in een moeilijke financiële situatie. Ondertussen zijn de eerste maaltijden al uitgedeeld.

