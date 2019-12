Sultan Qaboos terug vertrokken naar Oman nadat behandeling aan UZ Leuven werd stopgezet “Hij waardeerde onze gastvrijheid”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a) Bart Mertens

13 december 2019

11u30 44 Leuven Sultan Qaboos (79) is vanmorgen met een escorte vertrokken uit Leuven in de richting van de luchthaven van Zaventem. Hij keert terug naar zijn thuisland Oman. De behandeling van de ziekte van de sultan in het UZ Leuven is na vijf dagen stopgezet in onderling overleg, zo meldt het universitair ziekenhuis. Hotel The Fourth en restaurant Tafelrond, die door de sultan werden afgehuurd, blijven voorlopig alvast gesloten voor het publiek .

Zo snel als hij kwam, is hij alweer verdwenen…we hebben het uiteraard over sultan Qaboos uit Oman. De 79-jarige sultan vertrok vanmorgen onder begeleiding van een escorte naar Brussels Airport om terug naar huis te vliegen. Het Leuvense stadsbestuur bevestigt het onverwachte vertrek van de sultan. “Hij gaf ons nog mee dat hij veel waardering heeft voor de Leuvense gastvrijheid”, aldus de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).De stad Leuven legt geen bijkomende verklaringen af. De Leuvense politie verspreidde zopas nog een korte mededeling over de begeleidingsoperatie van vanmorgen. “De sultan van Oman heeft vannacht ons land verlaten. In alle vroegte werd hij samen met zijn delegatie naar de luchthaven van Zaventem gebracht. Dat gebeurde onder begeleiding van een kleine politie-escorte. De verantwoordelijke van de delegatie van Oman benadrukte nogmaals dat men de Leuvense gastvrijheid enorm op prijs stelde en bedankte iedereen die het verblijf hier mogelijk maakte”, aldus Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie.

Over de reden van het plotse vertrek blijven de lippen voorlopig stevig op elkaar. De sultan van Oman was naar Leuven gekomen voor een medische behandeling in het wereldvermaarde UZ Leuven. Volgens de meeste bronnen zou de leider van Oman lijden aan darmkanker. Feit is dat sultan Qaboos na zijn aankomst in ons land werd opgenomen in het Leuvense ziekenhuis. Over zijn huidige medische toestand worden geen verklaringen afgelegd in UZ Leuven. Volgens de geruchtenmolen zijn er twee mogelijkheden: ofwel is de sultan na een eerste behandeling terug naar zijn thuisland om later terug te keren voor bijkomende behandelingen ofwel kunnen zelfs de artsen van UZ Leuven niets meer doen om de sultan te genezen.

The Fourth

Oorspronkelijk zou de sultan van Oman twee maanden verblijven in Leuven. Om dat verblijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen, had de Omaanse delegatie hotel The Fourth afgehuurd tot eind januari. Wat de gevolgen zijn voor The Fourth na het onverwachte vertrek van de sultan is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Een kamer boeken via de website van het Leuvense viersterrenhotel is nog steeds niet mogelijk tot eind januari. Zowel het hotel als het bijhorende restaurant Tafelrond blijven voorlopig alvast gesloten voor het publiek wat laat vermoeden dat er nog leden van de Omaanse delegatie aanwezig zijn. Dat gegeven zou erop kunnen wijzen dat alles verloopt zoals gepland en dat de sultan mogelijk nog terug zal keren naar Leuven voor extra medische zorg in UZ Leuven. Zekerheid bestaat daarover evenwel niet want iedereen houdt de lippen stijf op elkaar.

Nog dit: de storm over het parkeren op de Grote Markt is ondertussen wel gaan liggen. De delegatie uit Oman kreeg veel kritiek omdat ze hun wagenpark parkeerde op de verkeersvrije markt. Aanvankelijk kreeg de sultan de toelating om maximum twee wagens te parkeren op de Grote Markt maar een dag later werd die beslissing ingetrokken. Enkel indien de veiligheid dat vereiste, mocht de delegatie uit Oman nog wagens parkeren op het verkeervrije plein.

