Sultan Qaboos heeft Leuven al verlaten. Stad Leuven bevestigt zijn vertrek Bart Mertens

13 december 2019

11u30 4 Leuven De 79-jarige sultan van Oman is vanmorgen met een escorte vertrokken uit Leuven in de richting van de luchthaven van Zaventem.

Sultan Qaboos keert terug naar zijn thuisland Oman. Of de sultan nog terug naar Leuven zal komen voor bijkomende medische behandelingen is momenteel niet helemaal duidelijk. Het Leuvense stadsbestuur bevestigt dat de sultan van Oman –die naar ons land was gekomen voor een behandeling tegen darmkanker in UZ Leuven- alweer is vertrokken.

