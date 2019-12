Sultan gebruikt verkeersvrije Grote Markt in Leuven als parking: “Er komt overleg voor praktische zaken zoals parkeren” Bart Mertens

09 december 2019

08u45 302 Leuven De sultan van Oman heeft zijn intrek genomen in viersterrenhotel The Fourth op de Grote Markt in Leuven en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Op Twitter gaat al een bericht rond over het feit dat de zwarte minibusjes van het gevolg van sultan Qaboos bin Said Al Said (79) de verkeersvrije Grote Markt gebruiken als parking. De Leuvense politie stelt dat alle maatregelen in overeenstemming met de veiligheidsdiensten worden genomen.

De passage van de sultan van Oman in Leuven voor een behandeling in het wereldvermaarde UZ Leuven spreekt tot de verbeelding. De sultan huurt viersterrenhotel The Fourth af tot eind januari en landde afgelopen weekend met zijn entourage op de luchthaven van Zaventem. Voor de verplaatsing vanuit Oman werden liefst drie vliegtuigen ingezet.

Sint-Pieterskerk

Aan hotel The Fourth werd al snel duidelijk dat de 79-jarige Qaboos bin Said Al Said was aangekomen, want op de Grote Markt in Leuven doken een vijftal zware minibusjes op die keurig op een rij werden geparkeerd tegen de Sint-Pieterskerk. Niet meteen volgens de regels, want op de Grote Markt mag uiteraard niet worden geparkeerd, op uitzondering van politievoertuigen aan het politiekantoor naast het historische stadhuis. De Grote Markt is ook verkeersvrij op busverkeer na. Het duurde dan ook niet lang vooraleer er op Twitter een foto van de foutgeparkeerde minibusjes circuleerde met commentaar. “Je mag gerust een heel hotel afhuren, als je dat wil betalen, maar ik wist niet dat de grote markt ook als parking kon gekocht worden...”, deelde een man zijn boodschap op Twitter.

Je mag gerust een heel hotel afhuren, als je dat wil betalen, maar ik wist niet dat de grote markt ook als parking kon gekocht worden... pic.twitter.com/Pyo56EUJC0 Geert Van Damme(@ darlingGeert) link

Ondertussen rijden de zwarte minibusjes af en toe weg en er werd ook al een limousine gespot, maar de sultan zelf liet zich nog niet opmerken. De zwarte minibusjes blijven de bushalte tegen de Sint-Pieterskerk wel gebruiken als parking. Het is niet duidelijk of de politie zal ingrijpen, want de bushalte aan de Sint-Pieterskerk wordt tijdelijk niet gebruikt door De Lijn omdat eind vorige week de Wintertuin opende op de Grote Markt. Daardoor kunnen de bussen van De Lijn sowieso niet passeren tot na de feestdagen. In hotel The Fourth houdt men de lippen nog steeds stijf op elkaar over het verblijf van de sultan van Oman. Ook in het UZ Gasthuisberg wordt er geen toelichting gegeven.

De Leuvense politie is op de hoogte van het feit dat de zwarte minibusjes geparkeerd staan op de Grote Markt maar houdt de lippen verder op elkaar. “Alle genomen maatregelen zijn in overeenstemming met de veiligheidsdiensten”, klinkt het bij woordvoer Nicholas Del Piero. Over de minibusjes wil de woordvoerder geen specifieke uitspraak doen. De minibusjes zijn ondertussen wel verplaatst en staan nu geparkeerd langs het terras van hotel The Fourth. Er staan permanent ook enkele taxi’s klaar voor het luxehotel. Eigenaar Jan Callewaert is ook toegekomen maar gaf geen extra uitleg over het verblijf van de sultan van Oman.

Overleg met stad Leuven

Bij de stad Leuven wordt men een beetje overvallen met de gevolgen die verbonden zijn aan het lange verblijf van de sultan van Oman in viersterrenhotel The Fourth. “De toestand overvalt ons een beetje”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die meteen ook aangeeft dat er gesproken zal worden met de diensten van Binnen- en Buitenlandse zaken. Meer concreet wordt er de komende dagen overleg gepleegd tussen Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, de staat Oman en de stad Leuven. In die gesprekken zal het protocol verder worden vastgelegd om het verblijf van de zieke sultan tot een goed einde te brengen. Op de agenda staat ook een punt over praktische afspraken zoals bijvoorbeeld parkeren op de Grote Markt wat in principe niet is toegelaten. Burgemeester Ridouani (sp.a) laat verder nog weten dat hij trots is dat de sultan koos voor een behandeling in het UZ Leuven. “Hij kon kiezen tussen alle ziekenhuizen ter wereld maar hij koos voor UZ Leuven. Dat zegt iets over kwaliteit van de zorg.”

Nog dit: voor de gasten die hadden geboekt in luxehotel The Fourth en te horen kregen dat ze door de komst van de sultan niet in één van de 40 kamers kunnen verblijven tot eind januari wordt er ondertussen een oplossing gezocht. Voor het merendeel van de gasten zou er ondertussen al een oplossing zijn gevonden.