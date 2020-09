Succesvolle editie ‘Gesloten’ Monumentendag Leuven JSL

15 september 2020

10u23 1 Leuven Dit jaar genoten meer dan 12.000 bezoekers van de Leuvense ‘open’ monumentendag. Er was omwille van corona immers geen enkel gebouw opengesteld voor deze editie, maar men kon wel genieten van begeleide wandelingen, fietstochten, kajaktochten en looproutes langs verschillende monumenten in Leuven.

“Het thema ‘Gesloten’ Monumentendag sloeg duidelijk aan, al kunnen we ook stellen dat deze dag meer dan ooit ‘open’ was, want bijna alle activiteiten vonden in openlucht plaats”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V). “We wilden bezoekers toch de kans geven om het Leuvense erfgoed te ontdekken op een niet louter digitale manier en hen op een veilige wijze ‘uit hun kot laten komen’. Dat is uitzonderlijk goed gelukt, we hadden nooit gedacht dat er toch zoveel duizenden mensen zouden deelnemen en dat zelfs Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele gewonnen zou zijn voor een kanotocht. We kunnen dankzij ons uniek programma en ondanks alle strenge maatregelen van een zeer geslaagde editie spreken.”

Uitschieters waren de Sint-Geertruiabdij, het Groot Begijnhof, de Romaanse Poort en het Arenbergpark waar talloze geïnteresseerden een kijkje kwamen nemen. Ook de bubbelwandelingen over ‘pestplagen en ziekenzorgers’ en aan de Kesselberg werden veelvuldig gedownload en bezocht.