Subsidies voor Topsporthal Redingenhof en renovatie Sportoase niet in het gedrang door coronacrisis Bart Mertens

25 mei 2020

12u00 0 Leuven Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verlengt de deadline voor de realisatie van sportinfrastructuur met een jaar. Of met andere woorden: ondanks de opgelopen vertraging door de coronacrisis blijven de beloofde subsidies behouden. In Leuven gaat het concreet onder meer over Topsporthal Redingenhof en de renovatie van Sportoase Philipssite.

KBC Sporthal, Lovanium Sport NV, de sportinfrastructuur bij UCLL, Vrije Lagere School Heilig Hart in Heverlee, de renovatie van de Sportoase Philipssite en het Rugbycentrum…Het zijn allemaal organisaties en instellingen die grote plannen hebben inzake sportinfrastructuur in Leuven. De corona-epidemie steekt echter stokken in de wielen en de opgelopen vertragingen kunnen zelfs ernstige financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor subsidies die komen te vervallen maar minister van Sport Weyts heeft daar een mouw aan gepast.

Veel projecten hebben vertraging opgelopen maar ze krijgen één jaar uitstel om geplande infrastructuur te realiseren, met behoud van de subsidies Minister Ben Weyts (N-VA)

“Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt Ben Weyts (N-VA). “Veel infrastructuurprojecten hebben vertraging opgelopen maar ze krijgen één jaar uitstel om het geplande project te realiseren, met behoud van de subsidies.” De beslissing van Weyts kan op applaus rekenen bij de lokale afdeling van N-VA. “Het is goed dat de geplande realisaties in Leuven niet in het gedrang komen en dat er geen gevolgen zijn voor de subsidies. Deze beslissing biedt een positief perspectief”, aldus fractieleider Lorin Parys en gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven. Minister Ben Weyts laat ook nog weten dat er in een volgende versoepelingsfase aandacht zal worden besteed aan zaalsporten en fitnesscentra.