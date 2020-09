STUK START trapt het nieuwe cultuurseizoen af Bart Mertens

09 september 2020

17u30 2 Leuven Na maanden van artistieke ontbering trapt STUK in Leuven het nieuwe seizoen af met een programma dat de ingedommelde zintuigen weer op scherp stelt. “STUK START is even boeiend en uitdagend als voordien, maar met een organisatie die is aangepast aan de nieuwe realiteit”, klinkt het.

Op 24 en 25 september kunnen cultuurliefhebbers in Leuven hun hart weer ophalen in STUK. Naar goede gewoonte wordt het nieuwe seizoen afgetrapt met STUK START, al ziet de openingsetappe er wel iets anders uit dan gewoonlijk door het coronavirus. “Na maanden van artistieke ontbering gooien we onze zalen weer open”, klinkt het bij STUK. “Wat te verwachten van STUK START in deze vreemde tijden? Een even boeiend en uitdagend programma als anders, maar dan wel in een organisatie die is aangepast aan de nieuwe realiteit. Je kunt zelf je parcours uitstippelen en performances combineren. Op het programma staan muziek, dans, installaties, videokunst, performance en film. Tussendoor kun je ook samen met je bubbel ontspannen in een van de bars.” Meer info en tickets op www.stuk.be.