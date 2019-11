STUK moet besparen en schrijft open brief aan het publiek: “Projectsubsidies zijn wezenlijk voor werking van STUK” Bart Mertens

18 november 2019

18u15 0 Leuven De komende twee jaar moet STUK in Leuven 6% besparen op de werkingsmiddelen. Dat komt hard aan maar STUK is naar eigen zeggen graag solidair met andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorgsector, de sociale sector en het onderwijs. In een open brief ventileert STUK wel het ongenoegen over de besparingen op de projectsubsidies. “Die subsidies zijn onontbeerlijk om kunstenaars te laten groeien”, klinkt het.

Er was de voorbije week al enorm veel te doen over de besparingen door minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en storm blijft nazinderen. Zo heeft STUK in Leuven bijvoorbeeld besloten om de aangekondigde besparingen zichtbaar te maken voor het publiek. Meer concreet bedekken ze in hun online communicatie de beelden van de ‘getroffen’ voorstellingen voor 60 % met een gele band. Het gaat dan over voorstellingen waarvoor projectsubsidies werden aangevraagd.

STUK wil ook een plek blijven waar kunstenaars kunnen proberen maar ook kunnen falen Het voltallige personeel van STUK Leuven

“STUK moet onverwacht 6% besparen op de toegezegde middelen die we deze subsidieperiode tot eind 2021 ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat is jaarlijks ongeveer 120.000 euro en in totaal 240.000 euro. Dat is erg veel, zeker na de opeenvolgende besparingsrondes van de voorbije tien jaar. De besparing gaat bovendien in over amper zeven weken terwijl we als professionele organisatie contracten hebben ondertekend in binnen- en buitenland tot eind 2020. En toch willen we daar nu niet langer stil bij blijven staan. Als er bespaard moet worden dan zijn we graag solidair met domeinen zoals de zorgsector, de sociale sector, het onderwijs, de VRT…Wel willen we het hebben over de besparingen in de projectsubsidies. Dat zijn de subsidies die rechtstreeks bij de kunstenaars terecht komen. Daar wordt geen 3% bespaard zoals bij de Vlaamse kunstinstellingen, geen 6% zoals bij de organisaties met werkingssubsidies zoals STUK, maar wel 60%. Die projectsubsidies zijn onmisbaar voor het Vlaamse kunstenveld en wezenlijk voor de werking van STUK. Enkele cijfers uit eigen huis: in het lopende seizoen 2019/2020 toont STUK drieëntwintig (23!) voorstellingen, installaties of (geluids)performances die projectmiddelen hebben aangevraagd. STUK wil heel graag een fijne en warme plek zijn voor het publiek maar STUK wil ook een plek blijven waar kunstenaars kunnen proberen maar ook kunnen falen. Daarom vragen we iedereen om de petitie ‘Investeer meer in kunst, niet minder’ te ondertekenen!”

