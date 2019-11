Students For Climate protesteert opnieuw: “De natuur zal niet wachten tot de overheid actie onderneemt” Bart Mertens

29 november 2019

16u00 0 Leuven Students For Climate verzamelde vrijdag op het Martelarenplein in Leuven voor een betoging door de Leuvense straten. Enkele honderden deelnemers – waaronder ook bezorgde grootouders - eisten onmiddellijke actie van de overheid om de klimaatverandering tegen te gaan. “De wetten van de natuur zullen niet geduldig wachten tot de overheid actie onderneemt”, aldus Cato Van Den Kerckhove van Students For Climate.

Naar eigen zeggen waren ze met vijfhonderd maar andere schattingen lopen uiteen van 250 tot 350 betogers voor het klimaat. Feit blijft dat Students For Climate verzamelde op het Martelarenplein in Leuven voor een klimaatmars. En dat is meer dan broodnodig volgens Cato Van Den Kerckhove van Students For Climate want deze week kondigde de Wereld Meteorologische Organisatie aan dat we in 2018 een nieuw recordaantal CO2-deeltjes in de atmosfeer bereikt hebben. Meer concreet: 407.8 deeltjes per miljoen.

Laat het bij deze duidelijk zijn: de ontwikkelde landen doen niet genoeg om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen Cato Van Den Kerckhove van Students For Climate

“De laatste keer dat de concentratie zo hoog was, was drie tot vijf miljoen jaar geleden”, zegt Cato Van Den Kerckhove van Students For Climate. “Globale emissies blijven stijgen en dat verkleint iedere dag de kans dat we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1.5°C tegen 2100. De enige planeet die we thuis kunnen noemen, reageert hier ieder jaar opnieuw op met hetere temperaturen en extremer weer. De wetten van de natuur zullen niet geduldig wachten tot de overheid actie onderneemt, net zoals de jeugd niet zal wachten om hun toekomst op te eisen die hiervan afhangt. Vandaag betogen we overal ter wereld om een globale verandering van het systeem te eisen. In Leuven betogen we door zoveel mogelijk lawaai te maken om op symbolische wijze de beleidsmakers erop te wijzen dat onmiddellijke verandering noodzakelijk is. Laat het bij deze duidelijk zijn: de ontwikkelde landen doen niet genoeg om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen. Students for Climate vraag actie om de uitstoot van broeikasgassen in te tomen op een sociaal rechtvaardige manier die zich richt naar diegenen die zowel nationaal als globaal het meest verantwoordelijk zijn voor de problematiek.”

Greenpeace

Students For Climate Leuven kreeg tijdens de klimaatmars onder meer de steun van bezorgde grootouders maar ook van bezorgde organisaties zoals bijvoorbeeld Greenpeace. “Met twee verschillende aanmoedigende acties riep de lokale afdeling van Greenpeace de Leuvense studenten op om vrijdag massaal deel te nemen aan de vierde Global Strike for Future. De studenten die dinsdagavond in Alma 1 gingen eten, keken maar raar op toen ze op originele wijze uitgenodigd werden om deel te nemen aan de klimaatmars. Aan de ingang stonden verschillende bordjes met originele slogans die de studenten gratis konden meenemen en gebruiken op de komende klimaatmars. Ook aan de Sociale Hogeschool werd actie gevoerd en konden studenten borden met slogans meenemen om vrijdag hun boodschap extra kracht bij te zetten. De klimaatstrijd is ook een sociale strijd. De Vlaamse en toekomstige federale regering moeten snel werk maken van een echt sociaal klimaatplan”, aldus Silke Vermoesen van de lokale afdeling van Greenpeace. Leuvens schepen David Dessers (Groen) kwam ook langs en was tevreden dat zowel jong als oud de klimaatzaak wil steunen. “Samen zetten we onze schouders eronder. Ook de stad Leuven zal er alles aan doen om de nodige verandering teweeg te brengen voor een beter klimaat.”