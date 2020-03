Studentenvereniging past omschrijving ‘Zuip corona terug naar China TD’ aan na kritiek KUL en LOKO EDLL

10u57 0 Leuven De Leuvense studentenvereniging Semini ontving langs meerdere kanten kritiek nadat ze een evenement lanceerden onder de naam ‘Zuip Corona terug naar China TD’. In de beschrijving op Facebook noemde Semini het coronavirus een ‘natuurlijke selectie’. Die laatste zin werd intussen offline gehaald.

De Leuvense studentenvereniging Semini heeft zopas op Facebook een evenement gelanceerd onder de naam ‘Zuip Corona terug naar China TD’. Een initiatief waar niet iedereen mee kan lachen. “Zuip corona terug naar China! Waarom? Omdat de nattuurlijke (sic.) selectie daar nog wel even mag doorgaan (te veel is te veel)”, stond er te lezen.

Nadat onder meer de KU Leuven en de Leuvense studentenkoepel LOKO hun ongenoegen uitten over de lancering van het evenement, paste de studentenkring de beschrijving aan. De huidige beschrijving luidt: “Het hangt ons allemaal de keel uit. Er gaat geen dag, nieuwsuitzending of gesprek voorbij zonder dat het coronavirus wordt vermeld. De Leuvense student die ondanks alle maatregelen en waarschuwingen zich gewoon een hele week in een kar drinkt en zijn speeksel en zaad zoveel mogelijk verspreidt. Kom allemaal dinsdag 24 maart samen in de Rumba en zuip corona terug naar China.” De studentenkring Semini is overigens niet erkend door de Leuvense studentenkoepel LOKO.