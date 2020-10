Studentenrestaurant Alma schrapt nu ook warme maaltijden omdat verkoop keldert Kim Aerts

04 oktober 2020

16u36 0 Leuven Studentenrestaurant Alma in Leuven schrapt nu ook de warme maaltijden van de menukaart. In de eerste week van het academiejaar draaide het studentenrestaurant slechts een omzet van 16 procent ten opzichte van vorig jaar.

Alma nam bij aanvang van het academiejaar al een paar maatregelen door de coronacrisis. Twee klassiekers zoals spaghetti en vol-au-vent werden geschrapt van het menu en vervangen door gezondere maar duurdere alternatieven. In het studentenrestaurant kan je ook alleen nog maar terecht na reservering en je mag er maximaal veertig minuten blijven zitten.

Rode cijfers

Maar alle maatregelen ten spijt gaan de cijfers bij Alma alsnog in het rood. In de eerste week draaide Alma slechts een omzet van 16 procent vergeleken met vorig jaar. De gevolgtrekking vanaf maandag: nog maar drie Alma’s openen voor snacks. En ook daar is een daling in de verkoop te merken. Enkel Alma 2, Alma Gasthuisberg, Alma De Moete en de nieuwe bikethroughs in Alma 1 en 2 openen volgende week. Het snackmenu wordt uitgebreid met pastabekers, soep en panini’s. Van de 130 personeelsleden gaan er maandag nog maar twintig aan de slag. De andere gebouwen van Alma zullen fungeren als studieruimte, te boeken na reservatie.