Studentenrestaurant Alma schiet zichzelf in de voet: “We hebben ons mispakt. We hadden een volkstoeloop verwacht”

Leuven

Het voorbije weekend werd duidelijk dat studentenrestaurant Alma in heel slechte papieren zit. De Alma’s blijven sinds de start van het academiejaar leeg en draaien een omzet van amper 15 procent vergeleken met vorig jaar. “We hebben verschillende maatregelen genomen omdat we een volkstoeloop hadden verwacht”, stelt CEO van Alma, Daniel Lips. De studenten zeggen dan weer dat net die maatregelen aan de basis van de leegloop liggen. “Studenten willen snel, gemakkelijk en goedkoop als het op eten aankomt. Dat is de Alma de voorbije weken niet meer”, zegt student Thibau Deputter