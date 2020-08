Studentenkoepel LOKO steunt open brief van rector Sels: “Een doop draait niet om vernederende praktijken” Bart Mertens

07 augustus 2020

18u30 0 Leuven Rector Luc Sels noemt in een open brief de doop van Reuzegom die Sanda Dia het leven kostte in 2018 één van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van de KU Leuven. Sels voegde er meteen aan toe dat het na het aangescherpte doopcharter uit 2019 tijd is om nog een stap verder te gaan. “Het beeld van een stoet over de grond kruipende besmeurde jongvolwassenen is niet meer van deze tijd”, klinkt het. Bij LOKO kunnen ze zich vinden in die visie.

De KU Leuven kreeg de voorbije weken kritiek voor hun aanpak in het dossier over Sanda Dia, de student die het leven liet bij een doop van studentenclub Reuzegom. De Leuvense universiteit zou onvoldoende doortastend hebben opgetreden. Dat gevoel leefde bij het grote publiek maar ook bij professoren en voormalig rector Rik Torfs. “Op spieken en fraude staan soms zwaardere straffen. Het gaat hier om een jongen die gestorven is door foltering”, liet die laatste optekenen. Rector Luc Sels voelde de druk toenemen en publiceerde gisteren een open brief om de puntjes op de i te zetten.

Niemand kan het totale gebrek aan normbesef vatten. Die drang om te vernederen. Tot de dood erop volgt. Het totale gebrek aan gevoel voor menselijke waardigheid is ronduit weerzinwekkend. Het is ook beangstigend Rector Luc Sels van de KU Leuven

“Niemand begrijpt hoe een groep jongvolwassen mannen kan overgaan tot daden die aan foltering doen denken. Niemand kan het totale gebrek aan normbesef vatten. Die drang om te vernederen. Tot de dood erop volgt. Het totale gebrek aan gevoel voor menselijke waardigheid is ronduit weerzinwekkend. Het is ook beangstigend”, aldus rector Luc Sels. “Na deze tragedie hebben we begin 2019 komaf gemaakt met de studentendoop als vernedering. Het doopcharter dat reeds was uitgewerkt, werd begin 2019 meteen aangescherpt. We hebben er voor gezorgd dat -na jaren gebakkelei met ongrijpbare clubs- zij dit nu ook als kader hebben aanvaard. Maar vandaag moeten we een stap verder gaan. Het beeld van een stoet over de grond kruipende besmeurde jongvolwassenen is niet meer van deze tijd. Een doop moet een steun zijn voor een nieuwkomer en dat staat haaks op het soort alfa-prestatie die het vandaag geworden is. Ik roep alle kringen en studentenvertegenwoordigers daarom op om samen met ons na te denken over alternatieve initiatieven. Soms bereiken we een punt waarop we met tradities moeten durven breken. Ook dat is heruitvinden.”

Een doop moet fijn en vrijblijvend blijven. Wat er in 2018 is gebeurd, is voor ons geen doop Lucie Debaere, kersvers voorzitter van studentenkoepel LOKO

Bij LOKO, de Leuvense studentenkoepel nemen ze de uitgestoken van rector Sels graag aan. “De rector vraagt in zijn boodschap niet om te breken met een traditie maar roept wel op tot zelfreflectie. Die is bij ons al heel lang aan de gang”, zegt Lucie Debaere, kersvers voorzitter bij LOKO. “We vertegenwoordigen de studenten via de Leuvense studentenkringen. Vanzelfsprekend gaan zij dus mee in dialoog en sturen zij ons als LOKO aan. Zowel de kringen als de clubs zijn op dit moment echter al deel van het doop-plaatje in Leuven en sinds 2018 zijn ook de clubs betrokken bij het continue proces van het verbeteren van het veilig doopkader. Het is dus vanzelfsprekend dat wij als LOKO en als kringen niet alleen in dialoog met de KU Leuven staan, stonden en zullen moeten staan maar dat ook zij deel van the picture blijven. Het vernederende aspect is voor ons effectief niet waar dopen om draait. Een doop moet fijn en vrijblijvend blijven. Wat er in 2018 is gebeurd, is voor ons geen doop.”

Te lichte straffen?

Die laatste stelling is de naakte waarheid maar ook de strafmaat die de Leuvense universiteit oplegde aan de betrokken leden van Reuzegom ligt onder vuur. Luc Sels laat optekenen dat een rector geen rechter is maar sluit niet uit dat er voor de verantwoordelijken van de dood van Sanda Dia geen plaats meer is aan de KU Leuven. “Natuurlijk begrijp ik goed dat wie voortgaat op de informatie van vandaag onze beslissingen van toen laks, zwak of fout vindt. En ja, ik heb de voorbije dagen veel geleerd uit allerlei opinies en reacties. Ze hebben kanten getoond die ik nog onvoldoende zag. Ze maken me beter in wat ik probeer te doen. Dank daarvoor, aan al wie me daar met oprechte bezorgdheid op aangesproken heeft en in bijstuurt. Ik weet dat we het vorig jaar opgestarte werk aan de herziening van tuchtprocedures en gedragscodes moeten versnellen. Onze tuchtprocedure dient niet om misdrijven te onderzoeken, te vervolgen en te veroordelen. Nogal wat opiniemakers roepen de universiteit in feite op om zich ook rechterlijke macht toe te eigenen en de betrokkenen dadelijk het recht op onderwijs te ontnemen. Maar een rector is geen rechter. Neen, de betrokken leden van Reuzegom kunnen niet onder alle omstandigheden lid blijven van deze universiteit maar vooraleer we zo’n zwaarwichtige beslissingen nemen en iemand uitsluiten van onze instelling, wil ik glasheldere informatie en een goed zicht op hoe het gerecht de individuele verantwoordelijkheid inschat.”