Studentenkoepel LOKO schrapt 24 urenloop: “Droom wordt helaas geen realiteit” Kim Aerts

03 oktober 2020

16u13 0 Leuven De Leuvense studentenkoepel LOKO schrapt voorlopig de traditionele 24 urenloop aan het Sportkot. “De droom om een coronaproof alternatief van de 24 urenloop op poten te zetten in het eerste semester werd deze week onhaalbaar geacht door de Werkvergadering Sport”, meldt de studentenkoepel.

“De beslissing over het al dan niet verschuiven van de 24 urenloop naar het tweede semester zal door de kringen worden besproken en besloten op de komende Algemene Vergaderingen. Na twee intensieve maanden aan voorbereidingen heeft LOKO Sport samen met de kringen en loopploegen besloten om de 24 urenloop in het eerste semester af te gelasten. De afgelopen twee maanden werden er door de coördinator en mandatarissen van LOKO Sport, samen met de kringen, loopploegen en de externe partners, plannen uitgewerkt rond een alternatief concept van de 24 urenloop”, zegt Marnik de Bont, sportmandataris bij LOKO.

Het concept had alle ingrediënten om te slagen. Het ontbrak echter wel aan tijd. Sportmandataris Marnik De Bont van LOKO

Bij het coronaproof concept, dat het voorlopig niet haalt, was het de bedoeling om de 24 urenloop te spreiden over drie dagen - 36 uren opgedeeld in 12 uren. In plaats van publiek zou de 24 urenloop dan via een kwaliteitsvolle livestream te volgen zijn. “Het concept had alle ingrediënten om te slagen. Het ontbrak echter wel aan tijd. Midden augustus werd er door de kringen gestemd om de 24 urenloop te laten doorgaan in week 5 van het academiejaar, zoals elk jaar het geval is. Dit jaar zou dat dus 19, 20 en 21 oktober 2020 geweest zijn.

Nipte timing

“De timing van week 5 leek ons nipt, maar niet onhaalbaar. Samen met mijn twee mandatarissen zijn we ons blijven inzetten om deze editie mogelijk te maken, maar het is jammer genoeg tijd voor ons om de onhaalbaarheid van het concept tegen week 5 onder ogen te zien”, zegt De Bont.

Het grootste struikelblok bleek het verkrijgen van de verschillende goedkeuringen. “Alle aanvragen voor KU Leuven domein en openbaar domein werden op tijd ingediend, maar goedkeuringen zijn niet makkelijk te krijgen in deze coronatijden. De mensen van LOKO Sport bleven de plannen gedurende het gehele proces afstellen op de coronamaatregelen van kracht, maar de laatste goedkeuringen zouden te laat binnen zijn geweest. Nieuwe informatie rond de samenwerking met bepaalde partners en inschatting van de mogelijke evolutie rond coronaregels binnen de sportevenementen waren uiteindelijk doorslaggevend”, besluit De Bont.

Tweede semester?

De 24 urenloop helemaal afschrijven willen ze bij LOKO niet gezegd hebben. De komende weken zal het concept en de haalbaarheid ervan tegen het tweede semester worden geëvalueerd. Tijdens de volgende Algemene Vergaderingen zullen de kringen de beslissing maken rond het al dan niet verschuiven van de 24 urenloop naar een moment in het tweede semester.

De vorige editie was Apolloon nog de winnaar van de 24 urenloop. Met 1.078 rondjes op de teller bleef de studentenkring de concurrenten van VTK twee rondjes voor. LBK werd vorig jaar derde op enige afstand. Alle kringen samen legden toen 15.915 rondjes af.