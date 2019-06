Studentenkoepel LOKO pleit voor duurzaam evenementenloket in Leuven EDLL

13 juni 2019

14u10 0 Leuven Op het participatieplatform ‘Maak het mee’ van de stad Leuven vraagt Leuvense studentenkoepel LOKO een duurzaam evenementenloket. Ze willen net zoals in Antwerpen, Aarschot, Kortrijk en Mechelen inzetten op een centraal aanspreekpunt bij de stad Leuven.

Eind april lanceerde de stad Leuven www.leuvenmaakhetmee.be, het online platform voor inwoners van Leuven en studenten om hun ideeën voor de toekomst van de stad naar voren te schuiven. Tussen de meer dan 2.000 voorstellen, lanceert studentenkoepel LOKO een grootschalige oproep om een duurzaam evenementenloket op te richten. “Andere steden hebben al een evenementenloket. In Leuven willen we een soortgelijk initiatief dat resoluut de duurzame kaart trekt”, klinkt het bij voorzitter Kenny Van Minsel.

“Zo'n evenementenloket is één duidelijk aanspreekpunt bij de stad voor alle vragen, administratie en opmerkingen omtrent activiteiten die je plant. Vandaag de dag is alles nog te versnipperd. Je moet meerdere stadsdiensten afgaan voor je vergunningen, afvalverwerking, vragen over de uitleendienst, advies over subsidiëren of zelfs het louter melden van je evenement”, zegt Kenny Van Minsel. Studentenkoepel LOKO wil de nadruk leggen op dialoog met een duidelijk aanspreekpunt.

In haar voorstel maakt de studentenkoepel expliciet de brug tussen duurzaamheid en evenementen. Volgens LOKO is het voor organisatoren namelijk niet altijd even eenvoudig om te weten hoe je je de ecologische impact van je activiteit beperkt. “Waarom iedereen dit op z’n eentje laten uitwerken terwijl we alle ervaringen ook gewoon in een aanspreekpunt kunnen bundelen?”, besluit de Leuvense studentenkoepel.

Meer informatie over dit en andere ideeën van ‘Leuven maak het mee’ is te vinden op www.leuvenmaakhetmee.be